Arriva il numero di telefono dedicato per gestire le emergenze quando non sono operativi i servizi sociali

Le Forze dell’Ordine operanti sul territorio del Distretto Sociosanitario 2 Sanremese (da Ospedaletti a Santo Stefano al Mare) hanno a disposizione un numero di telefono dedicato a cui rispondono assistenti sociali qualificati: è il numero di “Pronto Intervento Sociale”, contattabile dalle Forze dell’Ordine per assicurare assistenza alle persone fragili che, durante gli orari di chiusura dei servizi sociali, devono affrontare situazioni di emergenza.

“E’ la novità introdotta all’interno del Progetto Pronto Intervento Sociale – spiega l’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri – nell’ambito del Distretto Sociosanitario n° 2 sanremese, di cui Sanremo è comune capofila. Venerdì si è svolto il primo incontro di condivisione, organizzato proprio dal Distretto in sinergia con i Servizi Sociali. Grazie al numero di reperibilità dedicato, sarà possibile intercettare il disagio e attivare percorsi idonei per dare una risposta efficace e tempestiva alle persone in difficoltà nei momenti di chiusura dei servizi sociali. Coloro che si troveranno ad affrontare situazioni di emergenza dovranno sempre contattare le Forze dell’Ordine: saranno quest’ultime a chiamare il numero dedicato a cui risponderanno assistenti sociali qualificati”.

All'iniziativa hanno aderito il Comando di Polizia Stradale di Imperia, il Commissariato di Polizia di Stato di Sanremo, il Posto di Polizia Ferroviaria di Sanremo, le Stazione dei Carabinieri di Ceriana, Badalucco, Ospedaletti, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia e Triora.

Il numero di telefono è già attivo e la reperibilità copre i periodi di chiusura degli uffici, ovvero la fascia oraria 19-9, il weekend e i festivi