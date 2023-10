Sanremo: la storia si ripete, domani alle 12 l'ultimatum alla 'Fratarcangeli' per il servizio Scuolabus

Si è svolta ieri in comune a Sanremo, una riunione tra l’Assessore e vice Sindaco Costanza Pireri, dopo l’ultimatum dato alla ‘Fratarcangeli’ di Frosinone, per il servizio Scuolabus della città dei fiori.

La risposta dovrà arrivare a Palazzo Bellevue entro domani alle 12 e, in queste ore, i legali del comune stanno valutando le possibilità da valutare nel caso in cui la ditta laziale non dovesse confermare la volontà di svolgere il servizio. Sul tavolo una manifestazione di interesse o un affido temporaneo, in attesa di una nuova gara d’appalto.

Si tratta di un caso, nato lo scorso anno, in relazione ai chilometri da effettuare con il servizio e che ha visto una serie di corsi e ricorsi da parte della ‘Fratarcangeli’ e del Comune. Nell’ultima stagione il servizio è stato poi svolto dalla Riviera Trasporti e oggi il problema ritorna.

Sicuramente si tratta di una risposta importante da dare al Comune e, proprio nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il vice Sindaco Pireri ed i genitori, per spiegare la situazione. Da palazzo Bellevue viene confermato che l’intenzione è quella di far partire il servizio al più presto possibile. Domani alle 12 viene attesa una risposta dalla ditta ‘Fratarcangeli’ e, in base a quella verrà presa una decisione.