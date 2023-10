Bordighera: nuovi piatti e nuovo menù per il ristorante Gànbou

Aperto questa estate si è immediatamente imposto all’attenzione degli amanti della buona tavola con una proposta gastronomica di ottimo livello nel centro della città delle Palme.

Il ristorante Gànbou. Il nome, che in genovese significa gambero o gamberone, di cui abbiamo dato notizia qui, è stato aperto da una coppia di giovani affiatati ed esperti: in cucina lo chef Alessandro Castelluzzo e in sala Giuseppe Saccà, che con grande professionalità della sala consiglia i piatti e gli abbinamenti con i vini di cantine italiane e francesi. In questa avventura hanno coinvolto anche le famiglie: la sorella di Alessandro, Elena, opera in sala ed accoglie la clientela con il suo sorriso gentile, la mamma di Giuseppe, aiuta in cucina lo chef sfornando focacce da urlo, paste fresche e ravioli squisiti, mentre il papà garantisce una fornitura delle verdure dell’orto, naturalmente dolci e saporite.

In questi giorni è stato definito il nuovo menù autunnale con alcune conferma di piatti molto richiesti ed alcune nuove entrate.

Fra gli antipasti troviamo:

Plateau di crudo del nostro mare, secondo la disponibilità: Carpaccio di gambero di Sanremo e coulis di frutta fresca; Capasanta scottata su vellutata di patate viola; se amate la carne nessun problema ecco la scaloppa di foie gras e spuma al guancialeo lo Speck d’oca su insalatina croccante, datterini gialli e lamponi

Fra i primi confermatissimo lo Spaghetto fresco fatto in casa, gambero di Sanremo crudo, fiocchi di burrata e scorza di lime; i Bottoni ripieni di nocciole nostrane e ricotta, passati al burro e accompagnati da una crema di zucca; Risotto mantecato con burro di Normandia, alici del Cantabrico e maionese profumata al lime e aglio giovane

Fra i secondi in carta il Filetto di branzino abbrustolito, crema di sedano rapa, maionese alle olive taggiasche e fiocchi di pepe rosa; l’Astice alla griglia con olio alle erbette, verdure selvatiche, emulsione di pere e maionese all’aglio nero; Fritto di calamari interi, gamberoni e verdurine croccanti e il Filetto di pesce spada scottato, emulsione di zucchine, menta e origano.

I prezzi presentano un ottimo rapporto qualità/prezzo, i prezzi dei piatti variano da 18 a 25 euro, le porzioni sono generose ed al momento sono previsti anche due menù degustazione pensati per chi vuole mettersi nelle mani dello Chef e lasciarsi trasportare in un delizioso viaggio di sapori

“Mi fido di voi” 5 portate a 68 Euro e “Mi fido di voi” sempre 5 portate con abbinamento vini accuratamente selezionati per esaltare i sapori della cucina a 85 Euro

Gànbou si trova a Bordighera in corso Italia, 78; telefono: 351 551 6829