Al Byakko Tai Sanremo un corso gratuito sulla difesa personale della durata di 4 settimane

Sono riprese le attività dell'ASD Byakko Tai Sanremo, realtà che opera nelle arti marziali da oltre 40 anni. Sono stati avviati ad inizio settembre i corsi di Judo per bambini, agonisti e adulti, il corso di Aikido e il corso di Ju Jitsu (Yoseikan) sotto la direzione tecnica del M° De Maria.

Da oggi si aprirà anche un ulteriore corso: si tratta della difesa personale, attraverso un corso completamente gratuito della durata di 4 settimane. "Vista la grande partecipazione dello scorso anno", spiega il prof. Ferlito, presidente del Byakko Tai, "abbiamo deciso di riproporre l'iniziativa anche durante questo anno sportivo. Si tratta di un corso propedeutico alla difesa personale, della durata di 4 lezioni da un'ora e mezza circa aperto ad ambo i sessi e a tutte le età. Tutti i Mercoledì di Ottobre dalle 20:00 alle 21:30 verranno approfondite alcune tematiche su come reagire e comportarsi in situazioni spiacevoli a cui si potrebbe incorrere. Al termine del corso, chi desidererà proseguire l'argomento, potrà inserirsi in uno dei corsi che mettiamo a disposizione nel nostro Dojo". Il corso si terrà presso la sede sportiva dell'Associazione a Sanremo, in Str. Solaro 129 e sarà diretto da insegnanti tecnici Fijlkam costantemente aggiornati secondo le direttive federali.

Nel mese di Novembre, fanno sapere dall'ASD Byakko Tai, verrà attivato un corso di avviamento al Judo amatoriale per adulti.

Per ogni informazione si può far riferimento al sito dell'associazione (www.byakkotai.it), alle sue pagine social, oppure inviando una mail a byakkotaisanremo@gmail.com o telefonando ai numeri 3386006536 (Marco) o 3480118257 (Roberto).