Ventimiglia: sabato prossimo per la ‘Giornata del Contemporaneo AMACI’ la mostra di Tiziano Gramondo

Sabato prossimo alle 16, il museo civico ‘Girolamo Rossi’ di Ventimiglia, in occasione della diciannovesima ‘Giornata del Contemporaneo AMACI’, organizza il finissage della mostra ‘SPA.SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo, allestita nelle sale del Museo, intrise di mito e di storia, che propone una riflessione sull'importanza dell'arte contemporanea come spinta salvificante nella vita dei singoli e per la salute dell'ambiente.

Nella stessa giornata interverrà l'artista ventimigliese Gaspare Caramello con un'istallazione visiva trasportata su tela, opera di arte neocontemporanea, che verrà donata al Museo ed esposta nelle sue collezioni. Il Museo prosegue le sue consuete attività, come luogo aperto a tutte le esperienze, conferendo non solo attenzioni all'antichità ma mostrando anche vivido interesse per l'arte contemporanea.