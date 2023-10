Imperia, dehors come a Lisbona in calata Cuneo: istituito un tavolo sul nuovo Piano tra Comune e operatori

Si è svolta questa mattina presso il Palazzo comunale di Imperia la riunione tra l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio, i funzionari comunali del settore e i rappresentanti di Confcommercio (direttore provinciale Luca Erba) e Confesercenti (dirigente Massimiliano Cammarata), incentrata sul tema dell’ipotesi avanzata dall’Amministrazione comunale circa il nuovo piano di ristrutturazione dei dehors di Calata Cuneo. Dal confronto, è scaturita la decisione di istituire un Tavolo permanente di discussione fra l’Amministrazione e le Associazioni di categoria.

Confcommercio e Confesercenti avranno quindi un dialogo costante e diretto con l’assessore Gianmarco Oneglio e gli uffici competenti, riguardo alla costruzione della proposta inerente il nuovo Piano dei dehors di Calata Cuneo. Il Tavolo è già stato convocato per martedì 10 ottobre alle ore 09,00, sempre presso il Palazzo comunale.

Nel corso della riunione è emersa la volontà da parte dell’Amministrazione di rimettere mano alle concessioni degli spazi dei dehors. Tutto ciò nella prospettiva di ridefinire complessivamente gli spazi della banchina. L’elemento sul quale non si è ancora trovato un punto di condivisione è quello relativo al transito del bus in banchina.

Sottolinea il Direttore di Confcommercio Luca Erba: “La perplessità circa il passaggio del bus navetta all’interno della banchina riguarda gli spazi a disposizione. Il Piano, così come ipotizzato, prevede infatti una fascia di rispetto per la Capitaneria di Porto, lo spazio per il carico e scarico dedicato alle attività di pesca, lo spazio per la pista ciclabile e ancora una corsia per i mezzi di soccorso, che si sovrappone a quella dedicata al passaggio pedonale e quindi quella per il bus navetta”.

Continua Luca Erba: “Questo genera il concreto rischio di avere una situazione caotica, di scarsa attrattività turistica, penalizzante per gli esercenti e con non trascurabili conseguenze sul fronte della sicurezza. Per quello che riguarda il nuovo Piano, abbiamo espresso all’assessore Oneglio la necessità di garantire lo spazio dei dehors con una metratura che risulti superiore a quella concessa nella stagione pre Covid. Siamo certi che decoro e tutela degli interessi delle attività possano trovare un punto di equilibrio vantaggioso per tutti”.

Dice Massimiliano Cammarata di Confesercenti: “L'incontro di questa mattina, propedeutico a quello successivo con gli operatori, è stato fortemente voluto per rimarcare le esigenze delle attività della storica banchina di Calata Cuneo, una banchina che necessita di essere valorizzata e tutelata. Confesercenti sarà vigile su tutti gli sviluppi per garantire alle attività la miglior soluzione possibile”.