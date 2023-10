Ceriana: torna sabato prossimo la 'Giornata del Contemporaneo' con i Musei d'Arte Italiani

Torna sabato prossimo la ‘Giornata del Contemporaneo’, la grande manifestazione promossa dall’associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani.

Il comitato ‘Arte Sospesa’, all'interno del Comitato festeggiamenti di Ceriana partecipa per la prima volta alla 19a ‘Giornata Europea dell’Arte Contemporanea 2023’ alla Fondazione Asilo ‘G.M. Rubini’, in corso Italia a Ceriana (orario: 10-12 e 14-19). La manifestazione europea è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dal 2005 l'evento porta l’arte contemporanea al grande pubblico e coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista su tutto il territorio nazionale, raccontando la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese. Lusinghiero il numero degli artisti che hanno confermato la loro partecipazione L'evento in Ceriana sarà l'anteprima di una collettiva d’arte ‘Arte Sospesa 2024’. La collettiva si svolgerà dal 20 luglio al 18 agosto 2024 lungo i carugi di Ceriana nel cuore del suo centro storico, le opere selezionate dal comitato promotore verranno esposte lungo un percorso prestabilito.

L’esposizione si snoderà in via Visitazione, via Macello, via Mario Laura, via Palazzo e via Roma formando un anello. Un percorso che è anche un concentrato della più importante storia cerianasca. Durante il periodo della mostra, in sinergia con le altre associazioni, verranno organizzate visite guidate ed eventi (culturali e enogastronomici) a supporto della stessa coinvolgendo gli artisti in esposizione, gli storici del paese e ultimi ma non meno importanti i residenti che con le loro abitazioni saranno parte integrante del progetto.