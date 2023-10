Sanremo: 'Festa dei Nonni' oggi alla scuola dell'infanzia di frazione Poggio (Foto)

Oggi alla scuola per l’infanzia di Poggio sono stati invitati i nonni e abbiamo festeggiato tutti insieme la loro festa. I nonni rappresentano un punto di riferimento costante per la crescita dei loro nipoti.

Anche se al giorno d'oggi i nonni hanno un aspetto senz'altro piú giovanile, rimangono comunque una figura di supporto per i bambini e le famiglie. I nonni si sono cimentati in giochi, canti e pitture, riproducendo l'impronta della loro mano accanto a quella del bambino.

E per chi i nonni non ce li ha? Nessuna paura! I nonni sono i nonni di tutti i bambini. Per terminare questa splendida giornata in compagnia non poteva mancare un ricco rinfresco offerto dai nonni. “Queste sono belle tradizioni – dicono gli organizzatori - che vorremmo mantenere vive nella nostra scuola perché legate anche al contesto familiare di Poggio che ci permette di mantenere vivi questi legami”.