Iniziato anche nella nostra provincia il 'Trimestre anti inflazione', ecco i negozi imperiesi

E’ iniziato ieri il cosiddetto ‘Trimestre anti inflazione’, iniziativa lanciata dal Governo Meloni fino al 31 dicembre, per contenere l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli del ‘carrello della spesa’ ma anche prodotti per l’infanzia e cura della persona.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese, insieme alle associazioni di categoria del largo consumo, insieme a quelli della distribuzione moderna, commercio tradizionale, industria alimentare, artigianato, e agricoltura.

Sono circa 300 i prodotti interessati, tra qui quelli più importanti per la tavola italiana: pasta, pane, carne, pesce, frutta, verdura, latte, detersivi e prodotti per la cura della persona. Si tratta di prezzi ridotti fino al 10% che saranno applicati sia nei supermercati che nei negozi di vicinato. Sotto l’elenco dei negozi aderenti nella nostra provincia.