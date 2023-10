Mercoledì sera all’Hotel Bel Soggiorno si è svolta l’assemblea d’apertura dell’anno sociale 2023/24 del Lions Club Sanremo Matutia.

Il cerimoniere Vincenzo Palmero ha dato inizio alla serata e dopo aver letto il Codice dell’etica lionistica ha dato la parola alla presidente Alessandra Solerio che ha aperto ufficialmente la riunione salutando tutti i soci che sono intervenuti ed i membri del Consiglio Direttivo al completo.

Eleonora Colombi in qualità di tesoriera ha presentato dettagliatamente il bilancio consuntivo che è stato approvato all’unanimità. Si è proceduto all’esame del service a favore del Progetto centro Aggregazione Giovanile che nasce da una convenzione stipulata col Comune iniziata l’anno scorso come “Effetto farfalla”, sponsorizzato attraverso i concerti della sinfonica e che si avvale di interventi con operatori qualificati del consultorio, attraverso una equipe itinerante, per aiutare ragazzi che si trovano in delicate situazioni famigliari.

Sia nelle scuole di Poggio che di Coldirodi sono stati contattati i Presidi e sono previsti sopralluoghi in possibili luoghi d’incontro, come può essere il campetto di calcio, per dare inizio ad attività di recupero. Proprio a Coldirodi nel Giardino dei Giusti verrà messo presto a dimora un Falso Pepe rosa donato generosamente dal nostro club.

Per quanto riguarda il ‘progetto Serena’ si precisa che a fine anno è stato donato un cane Alert in grado di rilevare variazioni glicemiche del paziente affidatogli e ed aiutarlo a prevenire, attraverso un legame empatico basato sulla complicità, crisi pericolose.

Per il corrente anno sociale sono previste altresì numerose attività:



- nuova raccolta per donare un Cane Guida ad un non vedente anche attraverso un nuovo Torneo di Tennis (Colombo-Ostanel-Muia)

- raccolta per il Banco Alimentare (18 novembre) e per le parrocchie come service abituale del club (Tacchi e volontari)

- tornei di Burraco per la Lcif e per i proventi del club (Balletra e comitato)

- visita all’Osservatorio di Perinaldo prevista per il 21 novembre (Fogliarini)

- intervento nelle Scuole dell’obbligo per il Progetto Kairos (Sergio Florio)

- Poster per la Pace (Elena Lanteri Cravet)

Si rende noto che in data 7 ottobre avrà luogo l ultimo convegno sull ‘Autismo rivolto ad operatori,insegnanti e famigliari, interverranno importanti relatori e si svolgerà nella Sala Degli Specchi del nostro Comune.

Per la visita del Governatore Oscar Bielli i due club sanremesi si incontreranno probabilmente al ristorante del Golf e la Festa di Natale la festeggeremo con solennità con il Club Arma e Taggia .



Il nostro club aderirà con piacere alla passeggiata organizzata dal club Sanremo Host dedicata al diabete (Camminando il diabete si ferma )seguita da screening effettuati da soci medici del club.l unione dei club è basilare e come asserisce il Governatore ”siamo fiumi che confluiscono nello stesso mare” con obiettivi simili e convergenti!! Non dimentichiamo che “l unione fa la forza”!!!

Nel corso della serata tutti i soci presenti, animati da sentimenti di collaborazioni ,si sono resi disponibili alla fattiva realizzazione di services operativi sia nei riguardi delle persone bisognose che della cittadinanza.La presidente A.Solerio ha preso piacevolmente atto della disponibilità e si dichiara aperta a nuove proposte.

Si ricorda in tal senso ”Lo zaino Sospeso” argomento gia trattato in questa sede, la raccolta per le suore Calasanziane che a Limone si prendono cura di bimbi con disagi famigliari, un Torneo di Burraco col Patrocinio del Comune di Limone che al di là del buon risultato economico è stato un Service che ha riunito soci di diversi club del nostro Distretto 108ia3.

Avendo terminato i punti all’ordine del giorno la presidente chiude la serata!

Lions club Sanremo Matutia (addetto stampa Mluisa Ballestra)