Sanremo: degrado sulla strada verso San Pietro, la risposta dell'Amministrazione a FdI

Dopo l’Interpellanza di Fratelli d'Italia, in merito ad alcune strade delle zone collinari di Sanremo ed in particolare alla situazione legata a strada San Pietro, interviene l'Amministrazione comunale.

"Come già specificato in precedenti comunicazioni, si conferma che strada San Pietro è compresa nel piano asfalti autunnale in partenza a breve grazie al cospicuo finanziamento dedicato al rifacimento asfalti stanziato”.

“Poiché quel tratto di strada particolarmente ammalorato presentava significative criticità a valle – termina l’Amministrazione - è stato prima necessario ultimare le lavorazioni sul muro, propedeutiche al rifacimento dell'asfalto. In quest'ottica, si precisa che quel tratto stradale sarà tra i primi interessati dal nuovo lotto di interventi sugli asfalti, come già riferito a numerosi residenti che hanno segnalato la problematica".