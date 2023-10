Speciale Weekend: rombo di motori, schiacciate sotto rete e pedali in velocità, ecco cosa fare e vedere in provincia di Imperia

Sanremo in questi giorni è tornata ad essere la capitale nazionale ed europea dell'automobilismo con il 70° Rallye Sanremo (il programma), settimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco che elettrizzerà concorrenti e spettatori ancora oggi, e con il 24° Rally delle Palme che si svolgerà sulle stesse prove speciali tricolori (il programma) valido per il campionato italiano.

Al 70° Rallye Sanremo partecipano 82 equipaggi provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’Austria, dalla Germania, dalla Francia e dalla Slovenia, mantenendo quel sapore internazionale che il Sanremo ha sempre avuto. La gara si misura su 316,97 km di percorso (65,49 km prima tappa, 316,97 seconda tappa), suddiviso in 13 prove speciali per un totale di 104,79 km cronometrati (2.27 km prima tappa, 104,79 km seconda tappa). Cuore della manifestazione, dove avverrà anche la premiazione prevista intorno alle 19 di questa sera, è Piazzale Carlo Dapporto.

30 sono i concorrenti del 24° Rally delle Palme che scenderanno in campo oggi alle 9.10 con partenza da Corso Italia a Bordighera cui faranno seguito le sette prove speciali: Langan, Apricale, Bignone, Coldirodi e Semoigo con riordino in Piazza Colombo a Sanremo alle ore 12.45 circa. I concorrenti faranno ritorno in Corso Italia a Bordighera per festeggiare tutti quelli che avranno la gioia di vedere il traguardo.

Questo weekend appuntamento anche con la 39ª Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore che apre le porte ai giovani con i due tornei dedicati alle categorie Under 14 femminile (30 settembre e 1 ottobre) e Under 15 maschile (7 e 8 ottobre) che si giocheranno presso il polo sportivo del Mercato dei Fiorì di Valle Armea.

La 33ª edizione di ‘Imperia in Bicicletta’ avrà luogo domani, domenica 1° ottobre, con ritrovo alle ore 14.00 e partenza alle ore 15.00. Il ritrovo e la partenza sono fissati in banchina Aicardi (radice del molo corto di Oneglia, a fianco delle ormai simboliche gru), per poi proseguire lungo calata GB Cuneo direttamente verso la Galeazza ed iniziare il nuovo tratto della ciclabile, direzione Porto Maurizio, attraverso un percorso cittadino che dopo aver pedalato viale Matteotti e corso Garibaldi, porterà fino al piazzale di Borgo Prino. Breve sosta e ritorno ad Oneglia, transitando per la centralissima piazza Dante.

A fine passeggiata non mancheranno i due tradizionali appuntamenti che da tempo accompagnano la manifestazione del Pedale Imperiese, rappresentati dalla merenda per tutti i partecipanti, piccoli e grandi e dalla estrazione dei premi a favore di coloro in possesso del pettorale numerico.

Un’intera giornata all’insegna dello sport, con un percorso di ben 33 discipline da provare nel parco di Villa Ormond per bambini e adulti: è la ‘Festa dello Sport - Sanremo in Sport’ in programma oggi, sabato 30 settembre, dalle ore 10.30.

Per tutta la giornata ‘atleti’ di ogni età potranno provare le tante attività proposte, con prove libere e completamente gratuite: Villa Ormond si trasformerà in un villaggio sportivo all’insegna della spensieratezza. L’iniziativa presenta anche una novità dell’ultimo minuto: grazie alla partecipazione delle Scuderie San Romolo, sarà possibile effettuare una simpatica passeggiata a cavallo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.



Anche Ventimiglia sarà teatro di esibizioni sportive. Infatti dalle 10.00 alle 17.00 in piazza della Libertà, Via Veneto, via Repubblica e Giardini Tommaso Reggio, l’appuntamento è con la ‘Festa dello Sport’ che vedrà impegnate le Associazioni Sportive in un open day in cui si alterneranno dimostrazioni pratiche, esibizioni, prove aperte all’utenza, attività di promozione e interventi di esperti del settore.

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023 torna l’appuntamento educational Fattorie Aperte 2023 in Liguria, con 25 fattorie e 3 ittiturismi per un totale di 28 aziende coinvolte da Ponente a Levante, distribuite sulle quattro province. L’iniziativa 'Fattorie aperte', giunta alla 13esima edizione, in provincia di Imperia coinvolge la frazione Buggio di Pigna, Sanremo, Diano Marina e la frazione Evigno di Diano Arentino, e ha come obiettivo quello di azzerare la distanza tra i campi e la tavola coinvolgendo i bambini tramite attività e laboratori per raccontare i saperi della terra e del mare. Le esperienze in azienda sono inclusive e gratuite, con un alto tasso di operatività e una moltitudine di percorsi dai segreti dell’orto a quelli del bosco passando per gli oliveti, i vigneti, gli animali e la pesca. A queste si aggiunge un concorso fotografico intitolato 'Scattiamo … in fattoria' per stimolare la sensibilità e la creatività dei partecipanti. Basterà realizzare delle immagini durante gli appuntamenti di Fattorie Aperte e inviare l’opera con cui concorrere entro il 14 novembre secondo le modalità evidenziate sul sito www.lamialiguria.it.

Questo fine settimana c’è spazio anche per le presentazioni letterarie.



Oggi alle 21.15 al Teatro dell’Attrito di Imperia lo scrittore Alessio Lega presenta il suo libro ‘L'anarchia in 100 canti’. Alle 16 al Museo Bicknell di Bordighera, Claudio Littardi e Alessandro Giacobbe presentano il volume ‘Gartenflora. Sotto la lente del barone von Hüttner la Sanremo di fine Ottocento’.

Per la rassegna letteraria ‘Seconda stella a destra…’ di Perinaldo, lo scrittore Alessio Bellini presenta il libro ‘Cronache Matuziane’ nella sala del Comune.

Domani alle 15, nell’ambito degli eventi proposti in occasione del Centenario della Nascita di Italo Calvino, al Forte Santa Tecla di Sanremo sarà presentato ‘Dall’ubagu all’abrigu: letture calviniane nella città invisibile’ con una maratona di lettura dedicata alle opere di Italo Calvino. I brani scelti fra i testi di argomento o ambientazione sanremese saranno letti dagli membri appartenenti all’Accademia della Pigna di Sanremo e da tutti coloro che vorranno partecipare per portare un comune tributo della città al suo scrittore più noto è più grande. L’ingresso è gratuito in occasione dell’iniziativa ‘Domenica al Museo’ indetta dal Ministero della Cultura che prevede l’accesso gratuito in tutti i Musei e Monumenti dello Stato.



Un evento imperdibile per gli amanti degli nostri amici a 4 zampe è il ‘Bordighera Dog Show - Cani in Passerella’ in programma domani nella città delle palme. Non solo la sfilata, ma anche eventi collaterali come la nuova disciplina cinofila Hoopers, adatta anche a cuccioli e cani anziani, i proprietari e i loro beniamini di mettersi alla prova su un piccolo percorso a ostacoli. La premiazione - con tanti premi e divertimento - vedrà sul podio non solo i cani più belli, ma anche quelli più simpatici.

Un punto ristoro sarà a disposizione dei partecipanti per tutta la giornata.

E per i ritardatari ci sarà ancora un’ora di tempo per l’iscrizione domenica mattina, dalle 9.00 alle 10.30, direttamente ai Giardini Lowe. Scopo principale della manifestazione è quello di sensibilizzare l’adozione di tanti cani chiusi nelle gabbie dei canili, e di ricordare quanto siano orribili i casi di abbandono che spesso si leggono sui giornali.

Special Guest della giornata, sarà una rappresentanza dell’Ambulanza Veterinaria ODV Soccorso Zoofilo Val Nervia che offre un servizio utilissimo alla popolazione poiché svolge attività di soccorso agli animali feriti, prestando il primo soccorso per stabilizzare l’animale che poi viene trasportato al primo punto di pronto soccorso veterinario.





