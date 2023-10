Sanremo- Villaggio dei fiori: una serata di successo con i deliziosi piatti dello chef Giacomo Di Martino.

Con una serata piacevole ed accompagnata dai racconti del giornalista Claudio Porchia il Ristorante del Villaggio dei Fiori ha dato il via ad una nuova edizione della rassegna gastronomica “Un villaggio da gustare”.

Un menù realizzato con passione dallo chef, Giacomo Di Martino, alias Jimmi, che conosce bene il pesce locale e che ha offerto ai clienti un'esperienza unica. “Il pesce che non ti aspetti” è il tema della serata, che ha avuto come protagonisti pesci poco considerati e apprezzati come il Totano rosso, lo Scorfano e la Lampuga.

Questi pesci insieme ad altre diverse tipologie di pesci, come pesce lama, ricciola, palamita e alle tante varietà di pesce azzurro, sono considerate meno pregiate e quindi definite “povere”. Ma in realtà fanno bene alla nostra salute perché contengono gli acidi grassi Omega 3, che riducono il livello di trigliceridi nel sangue e prevengono le malattie cardiovascolari, hanno un ottimo sapore ed inoltre sono genuini, perché non provengono da allevamenti e sono a basso impatto ambientale.

Insomma tanti e buoni i motivi per portare sulla nostra tavola queste varietà di pesce, dal gusto sorprendente e dal prezzo interessante.

Per scoprire sapori nuovi e sorprendenti del pescato locale è stato proposto questo menù:

• Antipasto: Guazzetto di Totano rosso. Una rivisitazione creativa di un piatto in grado di conquistare anche i palati più difficili fin dal primo assaggio).

• Primo piatto: Gnocchetto allo Scorfano. Una preparazione che unisce Il gusto intenso del pesce con la delicatezza delle patate degli gnocchetti.

• Secondo piatto: Lampuga su crema di ceci. Un pesce dalla carne saporita e compatta, con sapore gradevole e presentato in perfetto equilibrio con la crema di legumi.

• Dessert: Sorbetto alla mela verde

La sommelier Denise ha accompagnato i partecipanti nella scelta dei vini proponendo per iniziare uno Sciac-tra con il guazzetto e per terminare un Pigato abbinato alla Lampuga.

In conclusione una serata di successo con ricette deliziose, ottimi vini e una fantastica opportunità per conoscere appieno al meglio i pesci locali.

Il programma proseguirà a ottobre, venerdì 13, con una serata dedicata al Formaggio in tavola e a novembre con il ritorno di un piatto della tradizione autunnale: la Bagna Cauda.

Cene e serate, che rappresentano un’occasione per uscire, scoprire l’oasi verde del villaggio e sentirsi ospiti speciali.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - Tel. 380 8686215 mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it