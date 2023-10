Sanremo e i due santi patroni: con la Madonna del Rosario il via alle celebrazioni

"A Sanremo la venerazione della Madonna del Rosario risale al 1643 ed è dovuta verosimilmente alla diffusione della sua devozione a seguito della battaglia di Lepanto, devozione promossa dai Papi San Pio V e Gregorio XIII. - scrive Giancarlo Rilla - Da un documento parrocchiale contenuto nell'archivio di San Siro, documento che riporta una sintesi degli avvenimenti del cosiddetto Manoscritto Borea si legge: '1643 - lì, 9 agosto si è eretta in San Siro la Cappella del SS. Rosario e vi si è recitato il Rosario con assistenza del Vescovo'. Non abbiamo nessun altro riscontro degno di nota negli anni seguenti fino al 1730 quando in questa zona di Liguria si manifestò una perniciosa pestilenza che produsse numerose vittime. A differenza del circondario Sanremo venne sostanzialmente risparmiata, sia in termini di virulenza e numero di vittime, ciò fu interpretato come benigno intervento divino per intercessione della Madonna del Rosario".