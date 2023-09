Bordighera, documentari in giro per il mondo: è online una raccolta fondi per aiutare le bambine che danzano con le api

Ha preso il via, su GoFundMe, una raccolta fondi online per aiutare due bambine, Nicole e Sofia, a compiere una missione: viaggiare nel mondo alla ricerca dei piccoli apicoltori per salvare le api realizzando dei documentari che serviranno a promuovere l'importanza dell'educazione sugli insetti impollinatori e a sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti di ogni angolo del pianeta sulla biodiversità.

Un’iniziativa lanciata da Flavio Gorni, Marco Perra e Marco Prestileo per poter aiutare le due bambine di Bordighera e l'associazione O.d.V. La bambina che danza con le api a completare questa avventura. "Siamo Nicole e Sofia, due viaggiatrici con una missione speciale, e siamo qui per condividere con voi un sogno. Abbiamo scelto di attraversare il mondo alla ricerca dei piccoli apicoltori, veri amanti delle api e custodi appassionati della biodiversità" - raccontano le due bambine - "Attraverso affascinanti documentari, vogliamo condividere con il mondo intero il prezioso tesoro che è la biodiversità. Ma c'è un dettaglio importante che vogliamo sottolineare: non saremo in grado di portare avanti questa straordinaria missione senza il vostro sostegno. Ogni contributo, anche il più piccolo, è fondamentale per noi. Non saremo noi a salvare le api, ma sarà grazie a voi che avremo l'opportunità di scoprire la via per trasformare il nostro mondo, arricchiti dalla saggezza degli apicoltori. Sono previsti ben 18 documentari, ognuno dedicato a una realtà diversa, e il nostro obiettivo è sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti di ogni angolo del pianeta. Questo viaggio straordinario si protrarrà per due anni e il nostro sogno è vedere i nostri documentari diffondersi in tutto il mondo, diffondendo consapevolezza e amore per la nostra Terra".

"Ora, cari amici, vi chiediamo il vostro prezioso aiuto economico per affrontare questa straordinaria avventura. Sappiate che tutto ciò che supporterete non solo ci permetterà di realizzare il nostro sogno ma tornerà a voi sotto forma di conoscenza e amore per il nostro meraviglioso pianeta. Unitevi a noi in questa emozionante odissea e insieme faremo la differenza. Siamo una O.d.V. La bambina che danza con le api, iscritta al RUNTS nazionale. E' detraibile un importo, pari al 35%, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato" - sottolineano.