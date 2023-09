Assistenza domiciliare integrata e infermiere di comunità, sanità innovativa a Bordighera

Sono molto utili e apprezzati a Bordighera i servizi di assistenza domiciliare integrata e dell’infermiere di comunità.

L’assistenza domiciliare integrata (ADI) consiste in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi integrati con servizi socio-assistenziali (igiene personale, cura della persona, assistenza ai pasti) svolti direttamente al domicilio della persona. Il servizio di ADI viene erogato gratuitamente, essendo finanziato dal Servizio Sanitario Nazionale.

I servizi vengono attivati solo in presenza di determinati requisiti e risultano fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria adeguata al di fuori del contesto ospedaliero. Gli obiettivi sono l'assicurazione della continuità assistenziale per i pazienti dimessi da struttura sanitarie con necessità di prosecuzione degli interventi; il supporto di famigliari per migliorare il loro ruolo nei confronti della persona assistita e il recupero delle capacità di autonomia e di relazione e il miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

L'assistenza domiciliare integrata, quindi, si rivolge unicamente a persone non autosufficienti in modo totale o parziale, per un periodo di tempo più o meno lungo; non in grado di deambulare o di essere trasportate presso i presidi sanitari ambulatoriali; affiancate quotidianamente da un Caregiver; in condizioni abitative idonee. Solitamente è il medico di medicina generale che segnala all’Asl la necessità di tale servizio per un paziente al quale vengono erogate gratuitamente le cure a domicilio.

L'infermiere di comunità, invece, è una figura, con competenze specialistiche, centrale all'interno della sanità pubblica e il suo scopo è quello di prendere in carico la persona con interventi personalizzati in stretta sinergia con il medico e con gli operatori della rete ospedaliera e territoriale. Presso la casa di comunità di Bordighera sono operativi gli scooter che permettono agli operatori sanitari di raggiungere i pazienti al loro domicilio.

La popolazione è soddisfatta del nuovo modello assistenziale, assai innovativo, che contribuisce a curare ed aiutare i pazienti che così non si sentono abbandonati o isolati nelle loro abitazioni.