Sanremo: l'assessore Pireri accoglie le segnalazioni per menù dei pasti nelle mense delle scuole

“Abbiamo raccolto le segnalazioni pervenute e ci siamo subito attivati, tramite il Settore Servizi alla Persona e alla Promozione del Benessere, per far apportare dall’appaltatore del servizio di ristorazione scolastica alcuni cambiamenti”. Ad intervenire rispondendo alle questioni sollevate in merito ai menù delle mense scolastiche.

“L’appaltatore, infatti – spiega Pireri -, sta verificando alcune preparazioni e l’eventuale modifica delle stesse, sempre nel rispetto delle 'Linee di indirizzo per l’alimentazione preventiva, la nutrizione clinica e la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica della Regione Liguria'. I menù proposti erano stati validati e approvati dall’ASL 1, competente in materia. Ora saranno rivisti per renderli più rispondenti ai gusti dei piccoli alunni, ovviamente sempre nel rispetto dei principi dell’alimentazione corretta ed equilibrata. Presto verrà convocata la Commissione Mensa, come da determina dirigenziale di questa mattina, nelle modalità previste”.