Ventimiglia ricorda lo studioso mai dimenticato Luigino Maccario (Foto e video)

Ventimiglia ha ricordato, oggi pomeriggio, Luigino Maccario, storico esponente e rappresentante della cultura ventimigliese, scomparso lo scorso 8 settembre.

Amico, attore, studioso, traduttore, poeta, balestriere, maestro d'armi, carrista, il 'principe degli animatori', costruttore di bandiere, negli anni Luigino Maccario si è sempre fatto promotore e divulgatore delle tradizioni e delle identità ventimigliesi, redigendo, infatti, numerose pubblicazioni in merito. Ha raccolto e studiato testimonianze locali, proverbi, modi di dire e personaggi. "Era un personaggio pubblico con il quale ci si poteva confrontare su tutti i temi. Grazie Luigino per aver reso a tutti noi, con il tuo sorriso, più bello vivere a Ventimiglia" - così lo hanno ricordato coloro che l'hanno conosciuto.

(Video in caricamento)

Per l'occasione, presso l’aula consiliare, erano presenti il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, gli assessori Serena Calcopietro e Domenico Calimera, i consiglierei regionali Enrico Ioculano e Mabel Riolfo e le associazioni cittadine che hanno ricordato, alternandosi, una figura così importante per la città di confine.

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha esordito dicendo: "Quando ci è stato proposto di ospitare il ricordo di Luigino Maccario, abbiamo aderito subito, convintamente, a questa iniziativa. Luigino ha fatto la storia della città, qualche volta anche io mi sono confrontato con lui per ricostruire qualche vicenda storica, perché d’altronde se non ci ricordiamo il passato non possiamo guardare al futuro. In quest’aula solenne vogliamo celebrare il ricordo di una persona che ha fatto veramente la storia della nostra città. Non si è dedicato solo ad una attività specifica, ha dato un contributo fondamentale alla vita sociale di Ventimiglia".

"Non l'ho conosciuto personalmente ma vedere oggi tutte queste persone qui dimostra il grande valore di Luigino" - ha aggiunto l'assessore Serena Calcopietro - "Mi stringo in un forte abbraccio a tutta la famiglia".

"Oggi è un momento di grande cordoglio per tutta la città" – ha sottolineato il consigliere regionale Mabel Riolfo – "Se mi guardo intorno vedo che c’è tutta Ventimiglia e questo significa che Luigino Maccario, per noi, è stato un personaggio che ha veramente portato un accrescimento alla nostra comunità. Un grande studioso, uno storico, un amante della cultura, dello sport e dell’animazione teatrale. Una persona che ha dato tanto a Ventimiglia, voglio ricordarlo con sincero affetto e gratitudine".

L’ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere regionale Enrico Ioculano ha raccontato aneddoti personali su Luigino: "Va ricordato con affetto ma anche con un sorriso perché era una persona sorridente, solare e questa sua caratteristica la trasmetteva molto bene. Sono stato io a telefonargli per comunicargli che aveva vinto il San Segundin e quando gli ho detto che sarebbe stato lui il premiato, mi ha risposto 'Ah na, na, na' ma poi è stato felice e onorato di accettare il riconoscimento. Gli avevo chiesto anche di aiutarmi a parlare in dialetto per essere pronto per il discorso che dovevo tenere come sindaco in occasione della 'Strena de Deinà'".