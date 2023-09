Sanremo: Patrizia Campanile riporta in scena “Ma io friggo acciughe” e annuncia la compagnia teatrale del Casinò

Il 2 ottobre al Teatro del Casinò di Sanremo, a partire dalle 20.30 l'attrice sanremese Patrizia Campanile tornerà a far ridere e commuovere il pubblico con il suo one woman show dal titolo “Ma io friggo acciughe”. Lo spettacolo, di ritorno dopo il recente successo della prima del 5 giugno, rappresenta un excursus del percorso professionale della protagonista, nata ballerina, e diventata oggi artista a tutto tondo, senza trascurare “Solo la lisca”, la sua barchetta/friggitoria ancorata al porto vecchio.

La replica sarà l’occasione perfetta per lanciare l’associazione di Patrizia Campanile come compagnia teatrale ufficiale del C.R.A.L. Casinò di Sanremo. “È l’inizio di una grande avventura sulla quale conto molto - ha commentato il presidente Andrea Vecchiola - vorremmo creare un vero e proprio polo attrattivo per tutti quelli che amano questa magnifica arte. Il mio più caro in bocca al lupo a tutti coloro che in questo progetto stanno mettendo il cuore”.