Passeggiata di protesta a tutela del lungomare di Bordighera

Il Comitato di cittadini per la tutela della passeggiata a mare di Bordighera invita residenti e turisti a presentarsi questo sabato prossimo, il 30 settembre, alle 16,30 davanti al chiosco della musica sul Lungomare Argentina per una civile passeggiata di protesta, per segnalare con fermezza il dissenso e le perplessità nei confronti del progetto approvato dall’Amministrazione comunale.

"La passeggiata di Bordighera è un patrimonio storico e paesaggistico di fondamentale importanza per la città, un luogo amato da residenti e turisti e una delle più belle passeggiate a mare della Liguria. Come cittadini consapevoli del valore della nostra passeggiata e altrettanto consapevoli che essa necessiti di interventi migliorativi e di riqualificazione che però ne mantengano e migliorino le caratteristiche uniche, riteniamo, come molti, che:

• il progetto approvato dall’Amministrazione non sia il risultato di un confronto aperto con la città, come avrebbe dovuto essere per un luogo così significativo per Bordighera e che si sarebbe potuto realizzare attraverso, per esempio, un concorso di idee o altre forme partecipative;

• che il progetto in fase di realizzazione presenti, fra le altre, alcune criticità, sollevate da più parti, ma che l’Amministrazione non ha voluto prendere in considerazione, in particolare: collocazione delle palme sul fronte mare, fruibilità piena dei giardini, eliminazione di molti pitosfori, collocazione della pista ciclabile, pavimentazione" - dice il Comitato di cittadini per la tutela della passeggiata a mare di Bordighera.