A Cervo la Seconda Settimana del Canto con la direzione artistica della Maestra Franziska Welti

Inizia sabato 30 settembre la Seconda Settimana del Canto che si protrarrà fino a sabato 7 ottobre. La direzione artistica è della Maestra Franziska Welti, affermata a livello internazionale che ha deciso di effettuare a Cervo questa masterclass con 25 coriste che arrivano da Germania, Austria e Svizzera.

Per tutta la settimana sarà possibile assistere alle prove del coro negli orari 10-13 e 18-19, con il concerto finale, ad ingresso libero, che si terrà venerdì 6 ottobre alle 18,00, sempre nell’Oratorio di Santa Caterina.

Il programma prevede canti tradizionali, sacri e profani, da tutto il mondo, tra cui Armenia, Bosnia, Georgia, Inghilterra, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Turchia, Ucraina e Svizzera, oltre a composizioni di Frode Fjellheim (Norvegia) e Bengt Ollen (Svezia).

“Nel solco di scelte ormai consolidate, – dice Lina Cha, Sindaco di Cervo - la musica a Cervo si apre sempre più a pluralità di generi e soprattutto alla promozione delle residenze artistiche. Accanto alle ormai storiche Accademie di Pasqua e quella Internazionale dei Giovani musicisti a settembre, anche nella prima settimana del mese di ottobre, per il secondo anno consecutivo, Cervo ospita la Settimana del Canto. Si tratta di un workshop intensivo con canti tradizionali sacri e profani del mondo dove il pubblico può assistere anche nel momento delle prove oltre che ai concerti, il tutto gratuitamente. Siamo soddisfatti di questa ulteriore crescita musicale a Cervo che rientra nella destagionalizzazione degli eventi per spalmare i flussi turistici nel corso di tutto l’anno”.

"La cultura – afferma Annina Elena, Delegata alla Cultura del Comune di Cervo - trova sempre più spazio a Cervo: si può dire che ormai si promuovono eventi in tutti i mesi dell'anno".

Franziska Welti (Winterthur / Berlino)

Cantante, Direttore di Coro

Come cantante, Franziska Welti è ugualmente a suo agio nella musica dal primo barocco al 21° secolo come nella musica liberamente improvvisata. Si è spesso esibita in prime mondiali (per esempio al Teatro di Basilea) e collabora regolarmente con vari ensemble di musica antica e contemporanea (Sonar Quartet Berlin, Ensemble Sarband, Ensemble TaG Winterthur, ensemble für neue musik zürich, Swiss Improvisers Orchestra). Da alcuni anni la cantante è sempre più in giro con i suoi progetti personali (Musik im Reservoir, Performance zur blauen Stunde, Was hilft aller Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehn u.a.). Ma è anche attiva in formazioni libere, per esempio con i musicisti Leo Bachmann, Andreas Stahel, Roger Girod, Jürgen Kupke, Hannes Zerbe. Come artista, crea installazioni audio in cui la voce umana, il canto, gioca ripetutamente un ruolo centrale e ripercorre il canto come forma primordiale di espressione umana anche su altri livelli. Franziska Welti insegna canto lirico e improvvisazione vocale al Conservatorio di Winterthur e dirige i cori Singfrauen Winterthur, Singfrauen Berlin e l’ensemble vocale vox feminae. Conduce regolarmente settimane di canto in Svizzera e all’estero, tra cui in Germania, Italia, Georgia e Armenia. Dal 2017 collabora con la ArtasFoundation, con la quale offre settimane di canto per giovani in regioni di conflitto (ad esempio nel Caucaso del Sud). È stata insignita di vari premi, per esempio il premio della cultura della città di Winterthur nel 2009 e il premio di riconoscimento musicale del Cantone di Zurigo nel 2018. Visite di studio l’hanno portata a Londra, Berlino, Odessa, Nairs e Genova. Nell’aprile 2020, ha avviato il format digitale “ChorOnline”, che è stato finanziato dalla città di Winterthur come progetto culturale Corona e che ha già offerto più di cento eventi nei due anni della sua esistenza. Franziska Welti vive a Winterthur e a Berlino.

www.franziskawelti.ch

Per informazioni e prenotazioni: IAT Cervo tel. 0183 406462