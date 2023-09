Monaco, inaugurata la nuova imbarcazione di pronto intervento della divisione polizia marittima e aeroportuale

La nuova imbarcazione di pronto intervento della Divisione Polizia Marittima e Aeroportuale (DPMA), denominata “Saint Georges”, è stata inaugurata ieri, mercoledì 27 settembre, al Port Hercule di Monaco alla presenza del Principe Alberto II e della Principessa Charlène, da Madame Charlotte Casiraghi, madrina della Pubblica Sicurezza.

Erano presenti anche Pierre Dartout, ministro di Stato, Patrice Cellario, consigliere del Governo e ministro dell'Interno, Madame Céline Carondagioni, consigliere del Governo e Ministro dell'Attrezzatura, dell'Ambiente e Urbanistica, il personale di pubblica sicurezza e tante personalità di alto rango monegasco, francesi e italiane.

Al fine di mantenere il DPMA con le attrezzature più adeguate per svolgere le sue missioni, soprattutto in materia di salvataggio in mare, il Governo del Principato ha deciso di procedere alla sostituzione della vecchia imbarcazione “Libecciu” con un motoscafo altrettanto mobile e veloce, ma basato su una tecnologia recente ed efficiente. Questo modello, Rafale 1000, progettato dalla ditta Sillinger, con una lunghezza di 10,16 me una larghezza di 3,32m, può ospitare fino a 12 persone a bordo, per una velocità massima di 45 nodi. La sua disposizione specifica consente il posizionamento di più vittime distese nella parte posteriore, nonché un più facile recupero dei subacquei grazie ai due accessi laterali. Questa nuova imbarcazione rafforzerà le missioni della polizia marittima, in particolare quello essenziale del salvataggio in mare.