San Bartolomeo al Mare: sabato prossimo escursione a Pairola, alla scoperta dei rifugi antiaerei in tufo

Dopo il successo di Ginestre in Fiore dello scorso maggio, il Comune di San Bartolomeo al Mare approfitta della fine della bella stagione per organizzare un’altra passeggiata didattica, in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare.

L’appuntamento è fissato per sabato alle 15. I partecipanti si ritroveranno a quell’ora nel parcheggio di Donna Oro, in via degli Orti, angolo via Faraldi e partiranno alla scoperta di Pairola, frazione di San Bartolomeo al Mare. Il borgo parrocchiale e località Viali saranno solo alcune delle tappe che condurranno i presenti ai rifugi antiaerei scavati nel tufo dalla popolazione locale per ripararsi dai bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

“Ringrazio a nome del Comune la Protezione Civile di San Bartolomeo e le famiglie Lepra e Casertino, proprietarie dei terreni in cui ci avventureremo sabato prossimo per scoprire insieme questa parte di storia locale che non tutti conoscono - racconta l’assessore Alessandra Gamalero. - Il rifugio antiaereo che si trova nella loro proprietà è infatti il meglio conservato e rappresenta quindi un’importante testimonianza per tutta la comunità”.

Al termine della camminata di circa 3 km - in vista della quale si consiglia di presentarsi con abbigliamento adeguato, scarpe adatte a camminare su sterrato e scorta d’acqua - verrà offerto un aperitivo presso il Ristorante Bruna di Pairola. La partecipazione è gratuita. Per informazioni Ufficio IAT +39 0183 417065.