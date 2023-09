Imperia: al via la 21esima edizione del ciclo di conferenze 'Pomeriggi Universitari'

La Sezione di Imperia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza in collaborazione con la Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure - P.U.PO.LI. - dell'Università degli Studi di Genova, Polo Universitario Imperiese e con il patrocinio della Provincia di Imperia e della Città di Imperia, la XXI edizione del ciclo di conferenze "Pomeriggi Universitari" che verranno inaugurati sabato 30 settembre alle ore 17.00 presso la sede della Sezione di Imperia dell'IISL in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4 con la presentazione della tesi di laurea della dott.ssa Eleonora RUBINO laureatasi presso l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurista dell'Impresa e dell'Amministrazione, sul tema La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare: DOP-IGP-Made in Italy e prodotti liguri.

“La tesi affronta – si spiega nel comunicato - lo studio del marchio nel settore agroalimentare, segno distintivo con cui tutti i consumatori sono chiamati a confrontarsi, e riserva una particolare attenzione alla tutela dei prodotti agroalimentari della Liguria in un’ottica di promozione e valorizzazione delle eccellenze. Si evidenzia il ruolo preminente dei marchi di qualità DOP, IGP e STG, viene dedicato un approfondimento alle due Dop agroalimentari liguri: Olio DOP Riviera Ligure e Basilico Genovese DOP; si segnala l’esistenza anche di altri segni del territorio, PAT e De.Co., espressioni di tipicità, tradizionalità e specialità, a tal riguardo sono riportati alcuni prodotti liguri attestanti il legame storico e culturale con il territorio; trovano inoltre spazio la tutela del Made in Italy e i temi ad esso correlati quali l’Italian Sounding, le frodi agroalimentari, il marchio storico di interesse nazionale e l’olio di oliva in quanto uno dei prodotti più identitari del Made in Italy, simbolo di un’antica e consolidata tradizione ligure e italiana. Dalla tesi di laurea è stata tratta una monografia pubblicata da Tab edizioni, Roma, 2023; il volume rientra nella Collana “Giovani Giuristi” che accoglie studi monografici in materie giuridiche, frutto di rielaborazioni di tesi che abbiano ottenuto il punteggio di 110 con lode e dignità di stampa.

Il ciclo di conferenze Pomeriggi Universitari costituisce un'importante iniziativa rivolta alla cittadinanza con lo scopo di presentare ad un più vasto pubblico le tesi di laurea svolte su argomenti relativi al territorio ligure, ponentino in particolare: archeologia, storia, storia dell'arte, cultura in generale e anche problematiche attuali di vario genere.

Gli studi svolti in ambito universitario rappresentano una sorta di ‘avanguardia’ in qualsiasi settore, ma solitamente essi vengono consultati solo dagli "addetti ai lavori" e raramente se ne ha una divulgazione presso il grande pubblico. L'intento è quello di dare un'opportunità ai neo-laureati di farsi conoscere e di rendere accessibili le problematiche e gli argomenti trattati per approfondire la conoscenza del nostro territorio in tutte le sue peculiarità, caratteristiche e potenzialità.

Ai neo-laureati che hanno così esposto il loro lavoro di tesi davanti al pubblico, viene consegnato un attestato rilasciato da questo Istituto in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

La Sezione di Imperia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri assolve così anche parte degli scopi statutari di questo Istituto fondato dal prof. Nino Lamboglia: la presentazione ai Soci delle ricerche e degli studi svolti per le tesi di laurea in seno all'Istituto con il supporto delle sue strutture, della sua biblioteca, dei suoi archivi etc. e inoltre, la valorizzazione del territorio ligure”.



