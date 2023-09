Il sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dottor Giuseppe ‘Pino’ Riotto.

Noto in città non solo per l’attività amministrativa svolta in particolare in qualità di assessore durante la giunta Borea, ma anche per il suo impegno in ambito culturale, soprattutto per la grande passione legata al teatro.

Nel rinnovare il cordoglio, il Sindaco e l’Amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore.