E' morto l'ex assessore di Sanremo Pino Riotto, Gaetano Scullino: "È stato un grande amico"

Il mondo della politica del Ponente ligure è in lutto per l'improvvisa morte di Giuseppe 'Pino' Riotto all' età di 72 anni a causa di un malore.

Molto conosciuto a Sanremo per la sua attività amministrativa e per il suo incarico di coordinatore provinciale del neonato partito 'Insieme', era però apprezzato anche negli ambienti politici dell'estremo Ponente ligure. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici e conoscenti, come l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino che afferma: "È stato per noi un grande amico. Era una persona discreta ma sempre attenta e presente che ha dato un fattivo contributo sia di esperienza che altruismo. Ci mancherà moltissimo".