Sanremo: il filobus urbano tra Villa Helios e La Brezza non c'è più, le considerazioni di un lettore

Un nostro lettore, Paolo, ci ha scritto per evidenziare alcuni problemi riscontrati nell’utilizzo dei bus nella nostra provincia e in particolare a Sanremo:

“In questi ultimi mesi, sia io per lavoro che mio figlio per recarsi a scuola, abbiamo avuto la necessità di utilizzare i mezzi pubblici. Abitiamo in zona foce e abbiamo quindi la necessità di utilizzare la linea che da Villa Helios giunge fino di fronte al Comune di Sanremo. Siamo andati sul sito della RT ed abbiamo scaricato l'orario aggiornato invernale 2023/2024 in cui compare ancora la linea Urbana (U) filovia. Con nostra sorpresa, tuttavia, dopo lunga attesa alla fermata, ci è stato comunicato che tale linea non è più in funzione e che per giungere fino al Comune avremmo dovuto prendere la linea che giunge da Ventimiglia con cambio presso l'autostazione di Piazza Colombo per prendere la linea per Arma Taggia. Due domande ai dirigenti e amministratori RT: come mai viene pubblicato un orario sul sito internet con linee non più presenti? Dove si devono verificare gli orari e le linee corrette ed in funzione? Come è possibile che non ci sia più, come negli precedenti, una linea urbana che attraversa tutta la città da ovest ad est ma che per arrivare al Comune dal quartiere Foce sia necessario fare un cambio di messo in Piazza Colombo?”