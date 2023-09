Diano Marina: perdita sulla condotta del Roya, i lavori di riparazione inizieranno dalle 14.30

In tarda mattinata si è verificata una perdita sulla condotta del Roya 1 nel comune di Diano Marina in Via Torino: sul posto sono intervenuti i tecnici di Rivieracqua che stanno già operando per consentire la riparazione.



L'intervento avrà inizio questo pomeriggio intorno alle ore 14.30 e si protrarrà fino a tarda serata. I lavori comporteranno cali di pressione in tutta la zona del golfo Dianese: Diano Marina, Diano Castello, Diano S.Pietro, Diano Arentino, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi, Cervo ed Andora.