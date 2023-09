Bordighera: riqualificazione del lungomare Argentina, le perplessità di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Alessandra Coppo, ci ha scritto in relazione alla riqualificazione del lungomare di Bordighera e all’articolo da noi pubblicato QUI:

“Il lungomare di Bordighera rappresenta da sempre un punto fondamentale per i tanti pendolari che tutti i giorni lasciano la propria macchina nei pressi della stazione e raggiungono il luogo di lavoro in treno. Ora, stando ai nuovi interventi di riqualificazione, i parcheggi che durante tutto l'anno, eccezion fatta per il periodo estivo, risultano gratuiti e vengono sfruttati dai pendolari, verranno eliminati per far spazio alla pista ciclabile. La questione diventa più critica al Giovedì, giornata in cui il mercato settimanale occupa il Lungomare. I banchi saranno spostati più a ovest, verso Vallecrosia, andando così ad occupare gli ultimi parcheggi disponibili nei pressi della stazione sul Lungomare. Il Comune ha pensato a tale problema? Dove parcheggeremo la macchina ora? Per molti di noi non è possibile una alternativa alla macchina perché o si abita in luoghi mal serviti dalle corriere o troppo scomodi per poter sfruttare la bicicletta o altro mezzo di locomozione. È impensabile che una stazione come quella di Bordighera, che serve un territorio ampio e variegato a livello di utenza, sia priva di parcheggi gratuiti. La soluzione è quella di cercare parcheggio tra le vie della città, andando così ad intasare posteggi che potrebbero essere sfruttati dai residenti? Oppure raggiungere il proprio posto di lavoro in macchina, andando così a vanificare il senso stesso della pista ciclabile? Spero che il Comune abbia pensato a tale problematica e sia in grado di dare una risposta rapida ed esaustiva”.