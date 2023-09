Imperia: mercoledì torna il consiglio provinciale, sono 15 i punti all'ordine del giorni

Mercoledì mattina alle 9.30 torna l'appuntamento con il consiglio provinciale.

Sono 15 i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Presidente

2. Approvazione dei verbali dal n. 61 al n. 62 adottati nella seduta consiliare del 31/8/2023

3. Proposta di finanza di progetto per la costruzione e gestione di un’infrastruttura per la sicurezza stradale unitamente ad una serie di servizi e strumenti di comunicazione volti al rispetto delle norme da parte dei cittadini e prestazioni connesse, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 36/2023. Dichiarazione di pubblico interesse e integrazione programma biennale acquisti beni e servizi

4.Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2022 - Approvazione

5.Bilancio di previsione 2023/2025 – Variazione

6. Debiti fuori Bilancio per interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 191, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 - Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) del TUEL ed individuazione copertura finanziaria

7. DGR Regione Liguria 1142/2022 - Raccolta fabbisogni di edilizia scolastica propedeutica alla redazione del Piano Triennale 2023/2025 – Programmazione interventi da parte della Provincia di Imperia

8.Piano di dimensionamento della rete scolastica, vigenza anno scolastico 2024/2025. Decreto Ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023. Comunicazione R.L. n. 1145078 del 07/08/2023. Integrazione deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 24/07/2023

9. Zona speciale di conservazione (ZSC) IT 1315805 Bassa Valle Armea -adozione piano di gestione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28/2009

10. Zona speciale di conservazione (ZSC) IT 1314723 Campasso - Grotta Sgarbu du Ventu - adozione piano di gestione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28/2009

11. Zona speciale di conservazione (ZSC) IT 1315503 Monte Carpasina - adozione piano di gestione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28/2009

12. Zona speciale di conservazione (ZSC) IT 1315715 Castel d'Appio - adozione piano di gestione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28/2009

13. Zona speciale di conservazione (ZSC IT)1315922 Pompeiana - adozione piano di gestione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28/2009

14. Zona speciale di conservazione (ZSC) IT 1315716 Roverino - adozione piano di gestione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28/2009

15. Zona speciale di conservazione (ZSC IT) 1315408 Lecceta di Langan - adozione piano di gestione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28/2009