Imperia: tre iniziative per il via alla nuova stagione del Teatro dell'Attrito

La stagione 2023/2024 del Teatro dell'Attrito prende il via con tre iniziative.

Venerdì 29 alle 21.15 il Teatro d'Asporto porterà in scena lo spettacolo di Harold Pinter "Il Calapranzi", con Fabio Megiovanni e Roberto Mazzola.

Sabato 30 alla stessa ora il cantautore Alessio Lega, due volte vincitore della targa Tenco presenterà il suo libro "L'anarchia in cento canti".

Martedì 3 ottobre alle 21 verrà ricordata la tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013, con una iniziativa di SOS Mediterranee; Martina Marchesini, volontaria di SOS Mediterranee con Daniel Delministro, Leo Saracino, Marco Borca e Marco Moraglia presenteranno "La storia di Ammar".

“Dietro a ogni ruolo che indossiamo c'è la possibilità di parlarsi, di comunicare e di capirsi - dichiarano gli organizzatori - "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.

Per informazioni: 329 4955513 / 320 2127561