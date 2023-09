Imperia: i prossimi appuntamenti in programma all'Approdo sul molo lungo di Oneglia

Non si fermano con la fine dell’estate gli appuntamenti dell’Approdo di Imperia, il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia. A cura di CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria, gli eventi si inseriscono nel progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria e si sono snodate dallo scorso giugno con l’obiettivo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

Accanto agli eventi laboratoriali e agli incontri dedicati alle eccellenze del territorio, questa settimana Confcommercio proporrà un incontro dedicato al tema della Digitalizzazione e del Territorio nell’ottica della valorizzazione dei prodotti agroalimentari e oleari attraverso il marketing digitale. In un'era in cui la digitalizzazione permea ogni aspetto della nostra vita, come possono le aziende dei settori agroalimentare e oleario, insieme alle strutture recettive come i Bed and Breakfast, prosperare mantenendo un legame forte con il territorio e la propria tradizione? Stefania Bosi, consulente e formatrice di marketing e comunicazione strategica e presidente del sindacato Information Technology accompagnerà nel percorso che trasforma le sfide della digitalizzazione in opportunità.

Qui il programma dettagliato dell’ultima settimana di settembre, che chiuderà la stagione 2023. Come sempre, tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. Informazioni al numero 337104 3629 e sulla pagina Facebook L’Approdo

Mercoledì 27/09 ore 11.00: Agribike

Conoscere il territorio e le aziende agricole con i loro prodotti tramite percorsi rurali andando alla scoperta delle tradizioni liguri e costruire una rete di collegamento tra aziende agricole da percorrere in e bike o a piedi. Evento a cura di CIA Imperia in collaborazione con Intibrikki, Associazione Monesy Young, Riviera dei fiori outdoor.

Mercoledì 27/09 ore 17.00: Nuovi metodi di comunicazione per le aziende agroalimentari

Incontro con la Presidente del sindacato Information Technology Stefania Bosi. A cura di Confcommercio Imperia

Giovedì 28/09 ore 18.00: Pesto al mortaio e degustazione olio – laboratorio .

Scoperta e tradizione del Basilico Genovese DOP e laboratorio pratico di analisi sensoriale oli con focus su Olio Riviera Ligure DOP. A cura di Coldiretti Imperia

Venerdì 29/09 ore 18.00: A scuola di nodi col pescatore Mimmo

laboratorio. Imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di LEGACOOP Liguria.

Sabato 30/09 ore 11.00: Laboratorio Ittico-Gastronomico con degustazione

Con l’Ittiturismo Patrizia di Sanremo a cura di Legacoop Liguria