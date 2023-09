I cinquant'anni di Amer Yachts con due novità assolute al Salone Nautico Internazionale di Genova (Foto e Video)

Cinquant'anni di Amer Yachts festeggiati con due modelli presentati al Salone Nautico Internazionale di Genova, che confermano il prestigio della società fondata nel 1973 da Fernando Amerio e portata avanti con successo dalla figlia Barbara, presidente di Confindustria della provincia di Imperia e di Autofiori.

“Quest'anno – spiega Amerio a La Voce di Genova - presentiamo due barche che sono novità assolute: la 'F-100 Glass Cabin', la 'F' sta per il fondatore, mio padre, 'Glass Cabin' perché abbiamo aumentato le superfici vetrate, aprendo verso il mare per fare entrare il mare all'interno della barca”.

'F-100 Glass Cabin' è lo yacht realizzato dallo studio degli architetti e designer Roberto Palomba e Ludovica Serafini. “E' una barca molto particolare, quasi da sera con toni scuri”, continua Barbara Amerio, che per i dettagli tecnici lascia a Roberto Palomba.

“La caratteristica principale di questo yacht era esattamente quello che volevamo ottenere, - spiega Palomba - cioè portare non solo lo yacht sul mare, ma il mare sullo yacht. Aprire il più possibile relazioni con la natura, ogni elemento in qualche modo si relaziona con il suo corrispettivo sia sul piano visuale che materico e dei colori, per portare una vita naturale all'interno della navigazione”.

“Dall'altra parte – continua – una rielaborazione degli spazi attraverso i colpi ben assestati nello spostare alcuni paradigmi che erano soliti di questo tipo di costruzione per massimizzare la vita degli spazi, che è quello che noi architetti facciamo nelle case e negli alberghi”.

Dopo l'esperienza con Benetti, Palomba e Serafini tornano alla nautica. “L'armatore ci ha voluti fortemente, ci conosceva per altri motivi e si fidava di noi. Con Amer ci siamo trovati molto bene, soprattutto nel rapporto con la parte ingegneristica, l'ingegnere Andrea Ramasco che ci ha seguito in questo progetto, è stato eccezionale nell'assecondare, sviluppare e risolvere le nostre richieste e le nostre follie. Con grande pazienza e intelligenza ha fatto un lavoro incredibile per riportare in marino quello che noi normalmente facciamo con il cemento armato e il cartongesso”.

Le novità al Nautico non finiscono qui. In Anteprima mondiale Amer presenta la '950', “Un nuovo modello - spiega Barbara Amerio - celebrativo dei nostri 50 anni di attività. In questo caso abbiamo lavorato sulle altezze che sono molto generose, è una barca molto confortevole che rientra nella linea di maggiori aperture verso l'esterno, grandi spazi esterni, comodità, confort, sempre in abbinamento con le motorizzazioni IPS che sono il nostro cavallo di battaglia”.

I cinquant'anni di attività arrivano in un 2023 che ha visto Amer Yachts aumentare produttività e fatturato. “Abbiamo avuto un incremento di produzione, siamo molto felici anche perché abbiamo introdotto la gamma 'still' e quindi stiamo ricevendo i primi ordinativi anche per questa parte. Per il futuro abbiamo lavoro fino al 2026, stiamo prendendo nuovi ordini, l'orizzonte si sposta temporalmente. Speriamo che eventi che non rientrano nella sfera nautica non impediscano questi numeri eccezionali che sta dando la nautica italiana. Siamo i primi al mondo per l'export, bisogna andare fieri di questi dati, dopo tanti sacrifici finalmente vediamo la luce”.