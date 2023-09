A Camporosso la Festa della lumaca della val Nervia, Gibelli: "E' stata un successo" (Foto)

E' riuscita la Festa della lumaca della val Nervia andata in scena ieri a Camporosso. Tante persone si sono recate al Palatenda di Bigauda per assaporare un piatto tipico locale ma non solo.

"La Festa della lumaca è stata un successo, per tutto" - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Rivolgiamo i migliori complimenti alla nostra pro loco 'Gli amici del Mulino', siete stati come sempre superlativi".

La giornata è stata, inoltre, allietata dagli animali della fattoria didattica 'The Dream Ranch'. "Grazie ad Elisa e al suo 'The Dream Ranch' per aver allietato la giornata dei bambini con alcuni animali della fattoria. Alla prossima!" - conclude il primo cittadino.