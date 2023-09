Gori 2.0: Gentlemen’s by Bader Stars, quando un sogno diventa realtà

La passione di Patrick Bader Stars per l’hair-care e la moda nasce da giovanissimo, all’età di sette anni infatti era già affascinato da questo mondo e desiderava diventare un parrucchiere. La svolta c’è stata nel 2020 quando, dopo un lungo periodo di riflessione, decide di provare a realizzare il suo sogno.

Dopo essere venuto a conoscenza dell’ottima reputazione della Gori Hair School si iscrive e conosce Fiore e Paolo Gori, i direttori della scuola, che riescono ancora una volta a trasformare il sogno di un giovane ragazzo in realtà.

Il primo anno è stato per Patrick il più impegnativo. Fiore Gori insegna ai ragazzi del primo anno la disciplina, la storia della moda e soprattutto cerca di trasmettere ai suoi alunni l’amore per questo lavoro.

Nel secondo anno il direttore della scuola insegna come trattare i capelli, le tecniche di taglio e di colorazione. Inoltre Paolo cerca di insegnare fin da subito ai suoi alunni il modo migliore per gestire i propri clienti.

Il terzo e ultimo anno alla Gori Hair School è il più difficile per chi sogna un giorno di aprire un proprio salone. Gli insegnati cercano di focalizzare l’insegnamento sulla gestione del negozio e sulla possibile apertura di un’attività propria.

Patrick cerca di rimanere sempre aggiornato tramite corsi che, oltre a rinfrescare le idee del parrucchiere, riescono a farlo rimanere al passo con i tempi perché il mondo dell’hairstylist è in continua evoluzione.

Dopo questi tre anni Patrick è riuscito a trovare lavoro a Monaco dove ha avuto anche l’onore di poter pettinare la principessa Charlène Wittstock. Successivamente ha deciso di aprire la sua attività Gentlemen’s by Bader Stars a Ventimiglia in via Tenda, 6.

Il suo progetto futuro è quello di aprire una catena di negozi Gentlemen’s e di continuare a crescere come persona e come professionista.

