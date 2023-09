Ventimiglia: ecco i divieti di sosta per il lavaggio strade previsto ogni quarto mercoledì del mese

A Ventimiglia prosegue il servizio di lavaggio strade e marciapiedi.

Dal 27 settembre ogni quarto mercoledì del mese sarà vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalla mezzanotte alle 6 in via Chiappori (tratto compreso tra via Cavour e via Roma), via Roma lato nord (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini), via Carso (tratto compreso tra via Roma e via Sottoconvento), via Sottoconvento (tratto compreso tra via Mazzini e via Chiappori), via Mazzini, via Cavour (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini), via Ruffini (tratto compreso tra via Roma e via Cavour).

È previsto, inoltre, un intervento di pulizia straordinaria al parcheggio “ex Taverna” in vico Pescatori con divieto di sosta e rimozione forzata domani, martedì 26 settembre, dalle 6 alle 13 per diserbo e pulizia in tutto il perimetro interno.

Al termine del primo ciclo di sperimentazione, entrerà in vigore a pieno regione il nuovo servizio di lavaggio esteso a tutta la città attualmente in fase di elaborazione da parte dell’amministrazione comunale.

Il cassone scarrabile per il ritiro dei materiali ingombranti questa settimana sarà posizionato in via Lamboglia mercoledì, dalle 7.30 alle 11.30.