Un foulard della Maison Daphné per celebrare 100 anni di ‘Barbara’ regina del mare

Per festeggiare i cento anni di navigazione di Barbara, la Maison ligure ha immortalato le linee di questa longeva vela su twill di seta sostenibile, per un foulard esemplare unico e celebrativo. Una vela che da subito ha catalizzato l'attenzione di tutti perchè, quest'anno, come la città di Imperia, ha compiuto un secolo.

Il foulard è stato donato agli armatori fiorentini Roberto e Edoardo Olivieri durante le celebrazioni per il centenario organizzate dalla Marina di Alassio.

Barbara, leggendaria barca a vela d'epoca progettata dal genio di Charles Nicholson e costruita in Inghilterra nel 1923 dal cantiere Camper & Nicholsons, ha sfilato lungo il porto turistico di Imperia in occasione della Gran Parata finale delle Vele d'Epoca, ma le celebrazioni per lei non sono finite.

L'elegante imbarcazione ha incantato DAPHNÉ Sanremo non solo per le linee sinuose ma soprattutto per la mission che gli armatori portano avanti da alcuni anni: il progetto sociale “Reinspiration”, con adolescenti e adulti malati di fibrosi cistica in collaborazione con l’ospedale Meyer di Firenze, progetto per il quale già nel 2021 aveva conseguito il riconoscimento del “Premio DAPHNÉ per la sostenibilità” durante le Vele Storiche di Viareggio.

www.daphne.it #daphnesanremo