La provincia di Imperia ha 70 nuovi volontari di protezione civile, tanti giovani e donne

Ci sono ben 70 nuovi volontari formati in provincia di Imperia. Ieri, a Taggia, è terminato il corso di PC1. 12 ore di formazione chiuse con una esercitazione pratica di fronte alla sede della protezione civile di Taggia.

Tra le materie al centro del corso anche il comportamento da attuare in caso di interventi in scenari complessi come l'autostrada o la ferrovia. Alta l'adesione di giovani e soprattutto tante donne che andranno a implementare le squadre locali e non solo.