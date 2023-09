Successo dell’iniziativa 'Zaino Sospeso' promossa dal Lions Club Saremo Matutia (foto)

“Zaino sospeso” è un progetto che consiste nell’individuazione di punti come le cartolibrerie e negozi di materiale scolastico che possano raccogliere libri, zaini, quaderni, cancelleria varia che verranno consegnati alle famiglie bisognose tramite Associazioni di volontariato.

Il Lions club Sanremo Matutia si è fatto promotore di questa importante ed umanitaria iniziativa e giovedì due socie del club Eleonora Colombi e MGrazia Tacchi hanno ritirato e consegnato l intero materiale raccolto ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo che provvederanno ad assegnarlo a chi ne ha necessità.

Le cartolerie che hanno aderito sono le seguenti: Casco Shop (p.zza Colombo), Penna e Calamaio (Via Volta), Cartolandia (Via della Repubblica), La Pergamena (Via P. Agosti), Cartoleria e Giocattoli (Borgo), Myria (Via Volturno). Fortunatamente si è raggiunto un ottimo risultato come si evince dalle foto in copertina e in basso. I contenitori predisposti per la raccolta hanno evidenziato il successo dell’iniziativa…

“Doniamo insieme serenità alle famiglie che affrontano periodi difficili”

I soci del club Sanremo Matutia col suo Presidente Alessandra Solerio fedeli al loro motto ‘WE SERVE’ ancora una volta sono venuti incontro alle necessità della cittadinanza e continueranno a farlo in caso di bisogno!!

Lions club Sanremo Matutia (addetto stampa Ballestra Mluisa)