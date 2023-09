Food&Art: lo chef Roberto Revel e i giovani chef incantano i visitatori di San Matteo con il quadro da mangiare

Grande performance dello chef Roberto Revel che, insieme ai giovani chef e maȋtre dell’alberghiero di Alassio, ha realizzato un quadro da mangiare con i tre protagonisti del progetto “Dalla Fiera di S. Matteo al salto dell’Accuiga - le strade dei sapori e del sapere’ che ha contraddistinto l’edizione 2023 della fiera dedicata al patrono del “Borgo più Bello d’Italia”: l’erba di S. Pietro, l’aglio di Vessalico e il Pestun di fave.

Un percorso esperienziale, tra innovazione e tradizione, con un accenno alla cucina molecolare per esaltare i prodotti tipici, che ha coinvolto anchei partecipanti al cooking show nella realizzazione dell’opera d’arte da mangiare. Un laboratorio didattico, per il pubblico e per i futuri cuochi e sommelier dell’istituto alassino che, grazie allo chef Roberto Revel e a Marco Temesio della Confraternita dell’Ormeasco, sono stati introdotti nella food-art, nel mondo del vino e delle produzioni tipiche e della viticultura eroica dell’alta valle Arroscia.

“La presenza della Confraternita dell’Ormeasco di Pornassio - ha dichiarato il primo cittadino di Laigueglia Giorgio Manfredi – conferma la volontà della nostra amministrazione di allargare il progetto Le Strade dei Sapori e del Sapere ad altre amministrazioni, con l’intento di costruire pacchetti vacanza costa-entroterra legati alla stagionalità dei prodotti tipici: dalla vendemmia alla raccolta delle olive”.

«L’impegno per destagionalizzare la nostra offerta climatico-balneare attraverso la sinergia costa-entroterra - rimarcano Alessandro Navone e Franco Laureri, presidente il primo e responsabile marketing e comunicazione delle Antiche Vie Del Saleil secondo – è tra gli obiettivi primari del progetto “costruttori di alleanze” della nostra associazione che può contare tra i suoi soci Comuni che hanno produzioni e prodotti tipici in grado di offrire food experience per dieci mesi all’anno».

«Questa sinergia costa-entroterra - evidenzia Vittorio Adolfo, sindaco di Pornassio - rappresenta un esempio virtuoso di coesione territoriale, un primo passo verso progetti strutturati che vedano unite, nell’azione di sviluppo economico e sociale, le ‘due ligurie’».

I Laboratori del gusto sono organizzati dall’associazione Antiche Vie Del Sale in collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore Giancardi - Galilei - Aicardi di Alassio e con il contributo di Coldiretti Savona, Velier S.p.A, Azienda Special Ingredients, Azienda Agricola Cascina Nirasca, Panificio Cacciò di Gavenola, Olio Raineri e Pastifico Fratelli Porro di Pornassio.