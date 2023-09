Scomparsa del comandante Serafini, il ricordo e il cordoglio di Lucio Sardi di Alleanza Verdi e Sinistra

“La scomparsa del comandante Serafini, ai cui familiari rivolgo le più sentite condoglianze, lascia un vuoto per il mondo della cultura cittadina ma anche una straordinaria eredità sul cui valore è bene riflettere.

Imperia è una città che ha dato i natali a grandi personalità affermatesi anche a livello internazionale ma che, per realizzarsi, hanno dovuto abbandonare la nostra città lasciando agli imperiesi solo l'orgoglio da concittadini.

Il comandante Serafini, figura di rilievo nel mondo della cultura della marineria nazionale, è invece riuscito a collegare la sua attività di studioso e scrittore con la sua città a ci ha lasciato in eredità una ricchissima collezione di reperti e la più importante realtà museale del territorio.

Dobbiamo alla sua autorevolezza nel campo del mondo della marineria, alla sua tenacia nella ricerca di reperti della storia del mare e alla sua generosità, la nascita e la crescita del museo navale, in una città peraltro poco propensa alla promozione della cultura.

In questa sua infaticabile attività più che trentennale, Flavio Serafini ha sempre dimostrato una coerenza ed un rigore morale raro in un contesto spesso votato al conformismo interessato, approccio che gli è costato molte ingiuste amarezze.

Mi permetto infine un ricordo personale di Serafini, ovvero la visita guidata al museo navale che ci ha offerto nel periodo dell’ultima campagna elettorale. In quella occasione ci ha trasmesso il suo straordinario attaccamento a quel patrimonio cittadino che denunciava essere stato oggetto di maldestri interventi e che voleva comunque in ogni modo difendere.

Un insegnamento etico che mi auguro possa rimanere come esempio e patrimonio non meno prezioso della sua grande produzione letteraria e del museo navale.



Lucio Sardi consigliere gruppo Alleanza Verdi e Sinistra”.