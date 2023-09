Speciale Weekend: cultura e sport negli appuntamenti di questo fine settimana in provincia di Imperia

Un fine settimana all'insegna di eventi culturali in provincia di Imperia. Si celebrano infatti le Giornate Europee del Patrimonio 2023 (GEP - European Heritage Days) che dal 1991 aprono ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici e naturalistici. La manifestazione coinvolge, in diversi fine settimana di settembre e ottobre, i 49 Stati Membri della Convenzione culturale europea, firmata nel 1954.

Per l’occasione anche nella nostra provincia, sotto la coordinazione della Direzione regionale Musei Liguria, saranno organizzate oggi e domani iniziative speciali come visite guidate e aperture straordinarie sul tema: ‘Patrimonio InVita’. Ecco le proposte:

Il Museo Preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia resterà aperto entrambe le giornate dalle 8.30 alle 19.30 e dalle 14 alle 18 (sabato con visita guidata e la domenica libera) sarà possibile visitare le grotte ‘Caviglione’ e ‘Florestano’. Ingresso: 5 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.

Sempre nella città di confine, presso l’Area Archeologica di Nervia oggi dalle ore 17.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale itinerante ‘Le pietre sussurrano’ a cura dell’associazione Liber Theatrum. Si tratta di un’opera scritta appositamente per essere rappresentata nella suggestiva cornice della città romana di Albintimilium, spaziando nella storia e nei secoli includendo nello scenario anche scorci completamente diversi, come i vecchi gasometri dell’officina del Gas.

Lo spettacolo vuole dar voce alle tante presenze, più o meno illustri, nate in questo lembo di Liguria e che hanno lasciato traccia indelebile. Gli spettatori verranno guidati in un percorso ‘archeologico/recitato’ che si snoderà tra l’area dei gasometri dove si potranno ammirare le rovine delle insulae (le case dei Romani meno abbienti), delle terme e del teatro romano. Sono previsti tre partenze scaglionate alle ore 17.30, 18.00 e 18.30 per un massimo di 35 persone a gruppo. Costo dell’ingresso: 4 euro comprensivo di visita, spettacolo e degustazione di vini. Ingresso ridotto (18-25 anni) 3 euro e gratuito per gli under 18. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 3386273449, oppure on line, sulla piattaforma Eventbrite (https://shorturl.at/csyE2)



Il Forte di Santa Tecla di Sanremo ha organizzato visite guidate a cura del Direttore che si terranno eccezionalmente nella serata di sabato 23 settembre dalle 20 alle 23 e domenica 24 settembre dalle 10 alle 13. Sabato alle ore 17, inoltre, sarà presentato il libro ‘Sanremo’ di Marco Macchi, guida turistica dedicata alla città. Ingresso diurno 5 euro, serale 2 euro. La presentazione del libro è ad ingresso libero.

Anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona propone visite guidate e aperture straordinarie nei luoghi della cultura che sono stati interessati da recenti restauri e allestimenti. Nella nostra provincia l’appuntamento è per questa mattina alle 11.30 al Promontorio dell’Arma (Arma di Taggia), dove partirà l’Archeopedalata: si tratta di una visita guidata in bicicletta lungo la pista ciclopedonale del Ponente ligure, di sito in sito. Archeologi e architetti della Soprintendenza guideranno il visitatore lungo un percorso strutturato a tappe: ritrovo al Promontorio dell'Arma, lungo la pista ciclabile. Breve tratto a piedi e ripartenza in bici. Tappe intermedie: Villa romana di Bussana, ristoro La Vesca, Villa Nobel, Pian di Nave (all'esterno del Forte di Santa Tecla). Alle 14 circa, transito sul piazzale vecchia stazione in direzione Ospedaletti e alle ore 15, termine evento alla Villa romana della Foce. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Chi possiede una bici può presentarsi direttamente al Promontorio dell’Arma, lungo la pista ciclabile.

Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina aprirà le porte ai suoi visitatori oggi per un appuntamento speciale. Nella mattina, dalle 10.00 alle 12.00, sarà possibile accedere gratuitamente al Museo, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, sarà possibile partecipare alla visita guidata della Sezione Archeologica al costo simbolico di 1 euro.



L’Archivio di Stato di Imperia coglie l’occasione delle GEP e con il suo Patrimonio ‘InVita’ tutti a visitare la Sala Studio, il luogo preposto all'indagine storica: il vero cuore di un archivio, che sarà aperta straordinariamente sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (palazzina Comando, Ex Caserma Crespi, Via Giovanni Strato 2). Per tutta la durata della manifestazione sarà, inoltre, possibile accedere a una piccola selezione di documenti, un’anteprima alla grande esposizione legata al Centenario di Imperia. Ingresso libero alla piccola mostra mentre per accedere alla Sala Studio sarà necessaria la prenotazione scrivendo all’e-mail istituzionale: as-im@cultura.gov.it, specificando l’argomento della ricerca e, se possibile, anche le unità archivistiche che si intende consultare.



Anche la splendida Villa Grock di Imperia partecipa alle GEP con l’iniziativa ‘Luci, colori ed emozioni a Villa Grock’. Elementi che saranno i compagni di viaggio delle visite gratuite che, nelle due giornate alle 18 e alle 20, condurranno i partecipanti alla scoperta del suo proprietario, della villa, del giardino e del museo del clown. Il museo sarà aperto dalle 17.30 alle 22.



Il borgo di Ranzo, Comune della Valle Arroscia, scende in campo per le GEP: domenica 24 dalle 10 alle 13 sarà possibile visitare il Museo ‘Guido da Ranzo’, adiacente alla Chiesa Parrocchiale di San Donato, mentre dalle 14 alle 18 sarà l'occasione per andare alla scoperta della Chiesa di San Pantaleo.

Grande spazio anche allo sport in questo fine settimana con il Challenge Sanremo, con la partita di Pallavolo di Serie A 1 femminile, la tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile e con la manifestazione di Basket ‘CentropastoreCUP’.

Una grande festa di sport, un appuntamento di spicco del calendario internazionale del triathlon che riunisce atleti professionisti, giovani e amatori, è il Challenge Sanremo che si appresta ad accogliere oltre 700 atleti per la due giorni inserita nel circuito Challenge Family, facendo vivere loro giornate intense all’insegna del multisport, ma anche della musica, con l’Orchestra Sinfonica che si esibirà sia sul campo gara, sia durante le premiazioni, e del buon cibo ligure che gli atleti potranno assaporare ai ristori post gara.

Piazzale Carlo Dapporto sarà il luogo nevralgico dell’evento. La prima giornata di gare sarà quella di sabato 23 settembre. Al mattino, toccherà ai giovani triatleti tuffarsi in mare per poi pedalare e correre sulla pista ciclopedonale: sono attesi 140 partecipanti di varie categorie (Youth B, Youth A, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Minicuccioli). Nel pomeriggio di sabato, con partenza alle ore 15, è previsto lo Swimrun - Memorial Alessio Bianchi, una prova che prevede nuoto e corsa alternati per un totale di 18 km (60 atleti al via).

Domenica 24 settembre sarà la giornata clou. Alle 8 in punto, scatterà il Challenge Sanremo su distanza media (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo, 21 km di corsa) con oltre 300 atleti provenienti da tutto il globo, a seguire, alle 9, scatterà il triathlon Sprint (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) con 200 atleti in gara.



Il grande volley si appresta a tornare ancora una volta nel ponente ligure, grazie alla Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Come tradizione, i primi weekend autunnali ospitano i vari appuntamenti della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore. Oggi alla palestra Isnard di Ospedaletti (ore 17.45, ingresso libero) è in programma la sfida di serie A1 femminile tra le ragazze della Reale Mutua Fenera Chieri, vincitrici qualche mese fa della Challenge Cup ed eliminate nei playoff alle soglie delle semifinali, e le campionesse di Francia del Volero Le Cannet, prossime protagoniste della Champions League.

La sfida sarà un importante banco di prova in vista dei primi impegni ufficiali della stagione: la massima serie scatterà, sia in Italia che in Francia, nel weekend del 7-8 ottobre.



Si preannuncia spettacolare, di grande richiamo, ravvivata dalla presenza ai nastri di molte delle migliori protagoniste della specialità, la tappa dianese del Circuito Italiano Femminile ‘Serie 1’ di Beach Volley, in programma oggi e domani sui campi attrezzati sulla Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole - Bagni Delfino, a ridosso di Lungomare Carcheri. All’appuntamento hanno aderito atlete di livello nazionale, molte delle quali reduci dalla recente finale del Campionato Italiano Assoluto ‘Fonzies’ 2023 di beach volley ospitata al polo Est Village di Bellaria Igea Marina.



Tutto pronto per la sesta edizione della 'CentropastoreCUP'. Ancora una volta la manifestazione organizzata dal Centro Pastore e dall'Olimpia Basket registra un successo di iscrizioni, con il record di 60 squadre e più di 200 atleti che si sfideranno oggi e domani nella splendida cornice di Piazza Tiziano Chierotti a Arma di Taggia, dando vita ad un interminabile tourbillon di 140 incontri di basket '3 contro 3'.



Concludiamo con tre incontri letterari e teatrali. Per la rassegna ‘Cervo in blu d'inchiostro’, oggi alle 17 presso l’Oratorio di Santa Caterina, si terrà un incontro con il vincitore del Premio Campiello Junior Nicola Cinquetti. Modera l’incontro Fabrizio Vincitorio docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura degli studenti dell’Istituto Ruffini di Imperia.

Al Forte di Santa Tecla di Sanremo, domani alle 17, nell’ambito della rassegna ‘BiblioTecla’, ci terrò la presentazione del libro ‘L’amore e il pensiero negli animali e nell’uomo – Serge Voronoff’ di Ico Ferrero.

Al Teatro dell’Opera del Casinò alle 17.30, sempre nella città dei fiori e sempre domani, è in programma un concerto per pianoforte ed orchestra diretto dal M° Neil Thomson con i tre finalisti del concorso ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition' con la proclamazione del vincitore o della vincitrice. Anche il pubblico può dare il proprio contributo alla votazione per assegnare il ‘Premio Speciale del Pubblico’.





