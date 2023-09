Vallecrosia acquisisce sei immobili confiscati alla criminalità organizzata

Vallecrosia avrà, a titolo gratuito, sei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. E’ stata approvata all'unanimità, questa sera durante la seduta del consiglio comunale, la pratica sul decreto di trasferimento.

“Con un iter lungo sono stati trasferiti al Comune i terreni confiscati alla criminalità organizzata. Manca un solo passaggio alla conclusione dell'iter affinché vengano utilizzati per fini sociali come prevede la norma" - spiega il vicesindaco Marilena Piardi - "I beni devono essere restituiti alla comunità con un uso sociale, quando sarà il momento avremo dei percorsi da fare con il Prefetto di Imperia per decidere a chi verranno destinati".

“Un plauso va all'Amministrazione perché dimostra attenzione su alcuni fenomeni come questo. E’ una pratica su cui fare un plauso, siamo a disposizione per dare delle buone idee per utilizzare al meglio i terreni messi a disposizione” - commenta il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada.

“Sono terreni di diversa natura e valore. Sono stati acquisiti dall’Amministrazione e rientreranno, perciò, nel patrimonio comunale. Vogliamo sapere come si arriverà a capire quelle che saranno le proposte delle associazioni e le modalità di assegnazioni a chi e quando“ - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.