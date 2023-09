Vallecrosia, Biasi: "In consiglio comunale ascoltati gli ordini del giorno della minoranza"

“Un consiglio comunale equilibrato dove sono state approvate le pratiche all’ordine del giorno che erano relativamente importanti” - così commenta il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi riferendosi alla seduta del consiglio comunale andata in scena venerdì sera.

Durante la serata sono stati approvati il verbale della seduta precedente, il bilancio consolidato 2022 del Gruppo amministrazione pubblica del comune di Vallecrosia, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 - ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 30 agosto scorso adottata ai sensi dell'Art. 175 comma 4 del D.lgs. n.267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 - ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 15.09.2023 adottata ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e l’acquisizione a titolo gratuito di sei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. "Sono pratiche che sono state ampiamente discusse durante la commissione specifica alla presenza anche della dirigente. Sono procedure previste per legge dove siamo chiamati a fare una revisione alle partecipate. La novità di quest’anno è che rimaniamo solo azionisti di Rivieracqua e, a causa dell’aumento di Riviera Trasporti, non siamo più azionisti di Rt ma paghiamo le quote per quanto riguarda il trasporto pubblico e l’università” - fa sapere Biasi parlando del bilancio consolidato 2022. “Le variazioni di bilancio hanno un percorso di iter amministrativo di un obbligo di sessanta giorni. Non ha una valenza politica. È stata spiegata con novizia dal nostro dirigente. E’ uno spostamento di bilanci. È un finanziamento in entrata” - dice il sindaco il primo cittadino riferendosi alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 - “E’ un atto dovuto, è una variazione al bilancio che si riferisce nello specifico al settore Turismo ed è uno spostamento tra i vari capitoli riferito alle luminarie natalizie. La ratifica di una deliberazione di Giunta è un atto puramente tecnico”.

Inoltre, sono stati presentati diversi ordini del giorno e interpellanze del gruppo consiliare X Vallecrosia-Quesada Sindaco e del gruppo consiliare Perri sindaco. “Le varie parti hanno cercato di rispettare il ruolo del presidente del consiglio. Abbiamo anche ascoltato gli ordini del giorno della minoranza dando prontamente risposta a tutti quelli che erano i dubbi e i quesiti sottoposti alla nostra attenzione per cui credo che abbiamo rispettato un principio di democrazia e lealtà” - sottolinea il primo cittadino.