Vallecrosia, il campo Zaccari sbarca in consiglio comunale (Foto)

“Dopo molti anni in cui si è cercato di raggiungere un obiettivo in quei giorni in cui sembrava che il comune di Ventimiglia faceva 'spallucce' era centrale un ordine del giorno sul campo Zaccari per confermare la volontà espressa di mantenere gli impegni intrapresi e di lavorare per l’ottenimento dei fondi nel più breve tempo possibile" - ha detto il consigliare comunale di minoranza Cristian Quesada illustrando l'ordine del giorno del gruppo consiliare X Vallecrosia - Quesada Sindaco sul campo Zaccari a Camporosso, votato alla fine all'unanimità.

Un ordine del giorno considerato necessario visto che Regione Liguria ha confermato un contributo da 600mila euro e il comune di Ventimiglia ha annunciato la sua uscita nella gestione del complesso. "Il nostro Comune è stato miope, lento negli interventi" – ha dichiarato il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Se questa amministrazione fosse stata attenta, i quattro Comuni gestori avrebbero potuto prendere un finanziamento di 1milione e mezzo e non di 600mila euro".

"Il campo Zaccari può essere soggetto solo a una manutenzione straordinaria e non a una riqualificazione come intesa da Perri. E’ stato promosso questo progetto per 900mila euro e i comuni si sono impegnati per una compartecipazione di spesa di 100mila euro. E’ arrivata una comunicazione della Regione, che ci ha riferito che ci avrebbero assegnato 600mila euro e così abbiamo indetto una riunione dei sindaci ma il comune di Ventimiglia si è chiamato fuori da quella che è la loro volontà futura. Il sindaco Di Muro ci ha detto che si sarebbe impegnato a portare avanti gli impegni presi ma solo fino alla fine dell’anno e solo per il 5 per cento. Auspicava, inoltre, una proposta di gestione non più dei quattro comuni" - ha spiegato il consigliere comunale Marco Calipa - "Abbiamo detto alla Regione le novità tuttavia si è trovata la nuova formula da investire sul manto della pista di atletica. Abbiamo cercato un bando ministeriale che scade a ottobre, abbiamo convocato una nuova riunione dei sindaci alla quale si sono presentati due assessori per Ventimiglia. Abbiamo proposto loro questo nuovo bando ma si tiravano fuori. Abbiamo spiegato bene il bando e il Comune di Ventimiglia dovrebbe intervenire per circa 33mila euro, così ci hanno detto che ci faranno prevenire una risposta in tempi brevi se compartecipare o no“.

“Grazie al consigliere Calipa che in questi anni ha fatto un lavoro egregio. Un ringraziamento va anche ai consiglieri regionali, in primis Russo, che si è molto impegnata, e poi a Ioculano” - ha affermato il sindaco Armando Biasi - "La Regione ci ha chiamato per il fondo strategico per lo sport e il dirigente ci ha segnalato che loro si impegnavano per 100mila euro per il 2024. C’è un percorso da seguire. Hanno garantito che le coperture economiche saranno per il 2024. Abbiamo ricordato al comune di Ventimiglia di verificare che è una struttura turistica, di aggregazione ed economica, oltre che sportiva. Il comune di Ventimiglia si è preso l’onere. Forse è il caso di riportare alla Regione la gestione dello Zaccari“.

"L'ordine del giorno doveva servire a stimolare il dibattito" - ha concluso il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "Spero vi sia la possibilità di raggiungere questo nuovo finanziamento, aspettiamo la risposta del comune di Ventimiglia e spero si riesca a tamponare ciò che non si è riusciti a fare fino ad oggi”.