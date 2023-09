Villa Ormond diventa una palestra a cielo aperto con la ‘Festa dello sport – Sanremo in Sport’

Un’intera giornata all’insegna dello sport, con un percorso di ben 33 discipline da provare nel parco di Villa Ormond per bambini e adulti: è la “Festa dello Sport - Sanremo in Sport” in programma sabato 30 settembre dalle ore 10.30.

“Domenica, per tutta la giornata - spiega l’assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi – “atleti” di ogni età potranno provare le tante attività proposte, con prove libere e completamente gratuite: Villa Ormond si trasformerà in un villaggio sportivo all’insegna della spensieratezza. Una vera e propria festa dello sport che prende le mosse dal progetto di “Sanremo in Sport” di quest’estate. Ringrazio le associazioni che hanno partecipato al progetto e quelle che si sono aggiunte in un secondo momento per dare vita a questa festa all’insegna del divertimento”.

Ethel Moreno, consigliere comunale che ha curato il progetto dichiara: “Come avevamo annunciato a giugno di quest’anno, quando avevamo comunicato l’avvio della 3° edizione del progetto “Sanremo in sport”, tutto il parco di Villa Ormond si trasformerà in una palestra a cielo aperto. Sarà una giornata di festa e di sport che si svilupperà come una sorta di percorso multisportivo ed ogni associazione avrà una sua postazione dove bambini, ragazzi, adulti potranno provare tantissime attività sportive e assistere alle esibizioni degli iscritti alle varie discipline. Il mio ringraziamento va a tutte le società sportive che saranno presenti e che hanno aderito al progetto Sanremo in Sport in numero maggiore rispetto all’edizione dello scorso anno, mettendo a disposizione di cittadini e turisti, anche quest’estate, in forma completamente gratuita, un ricco calendario di offerte sportive a dimostrazione del loro importante ruolo oltre che sportivo e formativo, anche sociale nei confronti di bambini e ragazzi”.

L’iniziativa presenta anche una novità dell’ultimo minuto: grazie alla partecipazione delle Scuderie San Romolo, sarà possibile effettuare una simpatica passeggiata a cavallo

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. L’iniziativa ha il patrocinio del Coni e prevede la partecipazione di Panathlon Sanremo Imperia.



In basso la brochure con le discipline sportive presenti.