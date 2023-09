Diano Marina: le giornate europee del patrimonio 2023 al museo civico del ‘Lucus bormani’

Il Museo Civico del Lucus Bormani aprirà domani le porte ai suoi visitatori per un appuntamento molto speciale. Anche quest'anno, infatti, il Museo partecipa alle Giornate Europee del Parimonio, un appuntamento fisso promosso dal Ministero per la Cultura per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico e identitario.

Dalle 10 alle 12, sarà possibile accedere gratuitamente al Museo, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15, sarà possibile partecipare alla visita guidata della Sezione Archeologica al costo simbolico di 1 euro.

In questa giornata, la ricca collezione di reperti archeologici, storici e artistici del Museo saranno i protagonisti di questo evento, raccontando ai visitatori di Palazzo del Parco la lunga e pluristratificata storia del Golfo Dianese, dalla Preistoria all'età del Bronzo e del Ferro, dagli antichi Liguri all'arrivo dei Romani, sino alla devastante invasione dei barbari in età tardoantica.