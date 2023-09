Notte di pioggia sulla costa dell'imperiese: la più colpita Diano Marina con 100 mm, alberi caduti e smottamenti (Foto e Video)

Nottata di pioggia, in particolare tra mezzanotte e le tre, quella appena trascorsa in provincia di Imperia. Una nuova perturbazione ha colpito con precipitazioni tra forti e molto forti, accompagnate da temporali, che hanno portato piogge soprattutto sulla costa ed in particolare tra Imperia e Diano Marina.

Quest’ultima, così come l’immediato entroterra dianese, San Bartolomeo e Cervo sono state le più colpite con oltre 100 millimetri di pioggia totale, dei quali oltre 70 tra l’una e le 3 di questa notte. Pioggia forte anche ad Imperia, con oltre 70 mm ma anche a Sanremo con oltre 40. Vediamo, nel dettaglio, le città più colpite questa notte: Diano Marina 104 mm, Imperia 73, Pontedassio 67, Sanremo 44, Ceriana 37, Bajardo 31, Borgomaro 25, Airole 24, Ventimiglia 18, Triora 17, Rocchetta Nervina 14, Nava 7.

La pioggia ha provocato, già da ieri sera con l’allagamento di Bordighera, qualche danno per fortuna non grave. Nella notte si sono registrati molti interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti, frane e smottamenti. Diverse piante sono crollate per la forza del maltempo ad Artallo e Dolcedo mentre una frana è stata rimossa nella zona di San Lorenzo al Mare. Un piccolo allagamento si è registrato dopo mezzanotte sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. Qualche smottamento anche sulla Statale 28 del Colle di Nava, dove la strada è parzialmente interrotta tra Imperia e Pontedassio. Tutte le situazioni di pericolo sono state rimosse dai pompieri e dalle squadre della Provincia. Allagate anche alcune abitazioni private.

L’allerta gialla per temporali, lo ricordiamo, scade alle 10 di questa mattina, ma le immagini del satellite ci consegnano un costante miglioramento nelle prossime ore, con schiarite ampie per tutta la giornata. Previsti venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati specie sui capi e sui rilievi (possibili raffiche oltre i 100 km/h sui crinali più esposti). Mare molto mosso per onda formata da Sud/Sud-Ovest, localmente agitato sulle coste.

Domani l'ingresso di aria fredda in quota legato al transito dell'asse di saccatura determina una residua instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fino a moderati in particolare nelle ore centrali. Venti settentrionali con locali rinforzi. Mare molto mosso per onda di libeccio, in graduale scaduta a partire da Ponente.