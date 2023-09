Sanremo: al Liceo Scienze Applicate dell'istituto Colombo concluso con successo il programma PCTO

L'istituto Colombo di Sanremo, Liceo Scienze Applicate, ha recentemente concluso con successo un importante programma - PCTO - percorsi competenze trasversali orientamento mirato a fornire ai giovani uno sguardo diretto nel mondo professionale.

"Durante un tirocinio di 5 giorni - spiegano dalla scuola - presso l'Opera Don Orione di Sanremo, coordinato dalle competenti insegnanti Valentina Albanese e Antonietta Martelli, numerosi studenti hanno potuto immergersi nelle sfide del mondo lavorativo. Gli studenti hanno dedicato il loro tempo sia alle attività amministrative e contabili che alle proposte degli educatori. Elisa, Ruben, Gaia, Aysen, Riccardo, hanno svolto il loro stage presso il Piccolo Cottolengo, lavorando a stretto contatto con l'educatore Fabrizio e supportando Michela e Michele nelle attività di reception e contabilità.

Elisa, nipote di un ospite del Piccolo Cottolengo, ha condiviso le sue emozioni, dichiarando con sincero sentimento: 'È una gioia vedere quanto ci sia dedizione nell'assistenza agli anziani'. Ruben ha descritto l'ambiente come 'vivace e coinvolgente', evidenziando il ruolo fondamentale del personale nel rendere significative le giornate dei residenti. Nel frattempo, presso il Soggiorno Don Orione, la casa vacanze per la terza età, i giovani Giovanni Paolo, Leonardo, Pietro, Gabriele e Lucrezia hanno partecipato attivamente a una varietà di attività di animazione, con incarico di progettare e seguire un’ora di giochi guidati dall'educatrice Chiara. Queste attività includevano ginnastica di gruppo, stimolazione cognitiva, mini gite, partite a tombola e momenti di condivisione. Per la parte amministrativa, la signora Maurizia ha fornito loro una preziosa introduzione alle relazioni con il pubblico, dimostrando il loro coinvolgimento totale nelle attività dell'Opera Don Orione. Lucrezia ha enfatizzato l'entusiasmo scaturito dall'ascolto delle storie degli anziani e dalla condivisione di preziosi momenti di vita con loro. Questo progetto ha consentito ai giovani di entrare in contatto con il mondo del lavoro, acquisendo competenze preziose e ampliando la loro visione sul futuro professionale.

Il direttore dell'Opera Don Orione, Don Fulvio Ferrari, desidera esprimere il suo sincero ringraziamento alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Jacona e la Figura Strumentale PCTO Prof.ssa Antonietta Martelli per questo percorso. Sottolinea l'importanza dell'interazione intergenerazionale e come progetti di questo tipo contribuiscano a sviluppare una maggiore consapevolezza sia delle sfide lavorative sia delle relazioni intergenerazionali.