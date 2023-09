Sanremo: domenica prossima riapre a Coldirodi Villa Luca, scrigno di tesori sulle alture della città

Si svolgerà domenica prossima, alle 11.30, l’inaugurazione della Pinacoteca Rambaldi-Museo di Villa Luca.

“Abbiamo voluto organizzare questo momento inaugurale – spiega l’assessore alla cultura Silvana Ormea – per annunciare la riapertura del museo e della pinacoteca durante il weekend. Villa Luca è uno scrigno che racchiude diversi tesori tra opere pittoriche, sale affrescate, testimonianze letterarie e storiche. E ora torna fruibile per cittadini e turisti grazie ai volontari ACLI di Coldirodi che ringrazio per la preziosa collaborazione”.

La Pinacoteca, istituita nel 1865, vanta cento opere pittoriche comprese tra il XV e il XIX secolo tra cui spiccano la Madonna con il Bambino attribuita a Lorenzo di Credi (Bottega del Verrocchio), la Sacra Famiglia di Fra' Bartolomeo della Porta, le Tentazioni di Sant'Antonio di Salvator Rosa, dipinti di Jacopo Vignali, Michele Rocca, Anton Raphael Mengs.

A partire da venerdì 29 settembre e per tutto il mese di ottobre, gli orari di apertura saranno i seguenti: venerdì 9-12, sabato 9-12 e 15-18 e domenica 15-18. Nel caso in cui ne venisse fatta richiesta, vi sarà la possibilità di aprire anche in altri giorni della settimana, ad esempio per visite guidate. Info ai numeri: 0184/670398, 320/0375820; www.pinacotecarambaldi.it .